Acusan a Adidas de plagio a un diseño oaxaqueño

agosto 6, 2025

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara anunció que podrían presentar una demanda contra la marca alemana Adidas, por apropiación cultural. Esto después de que Adidas lanzó al mercado sus huaraches “Oaxaca slip on”.

Estos huaraches, creados por el diseñador México-americano Willie Chavarría, en colaboración con la marca alemana fueron presentados el fin de semana en el Museo de Arte de Puerto Rico y muestran un tejido cruzado típico de una comunidad oaxaqueña con una suela tipo tenis.

Ante esto, el mandatario oaxaqueño señaló en conferencia de prensa, que este zapato se había creado inspirado en el calzado tradicional de Villa Hidalgo en la sierra norte de Oaxaca, particularmente de la comunidad de yalala.

Además, señaló que el nombre del calzado usaba el nombre del estado, hecho que no estaba permitido. Asimismo, declaró que este diseño estaba realizando apropiación cultural por lo que se pensaba interponer una demanda a la marca alemana: “Si vamos a pedirle a nuestros hermanos yalaltecos que trabajemos juntos para poder meterle una denuncia”, declaró Jara Cruz.