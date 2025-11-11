Activistas exigen atención de presunta negligencia en IMSS 71 de Veracruz puerto

noviembre 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El presidente del Frente Veracruzano Social (Frevesol), Carlos Hernández Arriaga, exigió la intervención de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que atiendan el caso de Luciano Sánchez Ballesteros, padre de la joven Carla Yadira Sánchez Reséndiz, víctima de una presunta negligencia médica que costó la vida a su bebé en la Clínica 71 en el puerto de Veracruz.

La denuncia se agrava por el calvario burocrático que obligó a la familia, originaria de la Huasteca Potosina, a esperar más de 40 horas para la entrega del cuerpo, además de enfrentar presunto maltrato.

Según el relato, la hija de Sánchez ingresó en labores de parto a las cuatro de la mañana del domingo pasado. La doctora de turno supuestamente se negó a atenderla de inmediato, ordenando a una enfermera que la sentara en una silla. Unos cuarenta minutos después, al revisar a la paciente, se confirmó que la bebé ya había fallecido, una pérdida que el denunciante atribuye directamente a la negligencia del personal médico del IMSS 71.

El sufrimiento de la familia se extendió por más de cuarenta horas desde el momento del deceso hasta la entrega del cuerpo. En medio de su dolor, el hospital lo canalizó a una funeraria supuestamente del seguro social, donde le exigieron el pago de 14 mil pesos para realizar los trámites y sepultar a la bebé en Veracruz.

Hernández Arriaga lamentó la desatención y el trato recibido por parte del personal del hospital, señalando que la burocracia y la aparente indiferencia son motivadas por el hecho de que son de otro estado. Al solicitar ayuda para el traslado a la Huasteca, el personal de la clínica supuestamente respondió con desdén: «pues entonces, que vengan tus autoridades de San Luis a resolverte».

Carlos Hernández hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales, destacando que «no pueden estar pasando este tipo de casos».

Ahora su prioridad es conseguir el traslado a San Luis Potosí para poder sepultar a la bebé, reiterando que la negligencia médica y el servicio «de la fregada» han obligado a su familia a sufrir un calvario innecesario.