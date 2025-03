Académicas apoyan a Doctor Manzo Denes para rectoría de la UV 

marzo 30, 2025

Juan David Castilla

El doctor Jorge Manzo Denes buscará la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) por cuarta vez y un grupo de académicas e investigadoras de la máxima casa de estudios dieron una conferencia de prensa para refrendarle su apoyo.

La investigadora y esposa de Manzo Denes, María Elena Hernández Aguilar, pidió a los integrantes de la Junta de Gobierno de la UV que se lleve a cabo un proceso transparente en la designación de la nueva rectoría, cuya convocatoria sería publicada entre los meses de mayo y junio.

Indicó que en la actualidad hay varios temas pendientes por parte de las autoridades de la Universidad Veracruzana, pues se necesita mayor atención en la parte administrativa, en jubilaciones y un hospital universitario que desapareció en administraciones pasadas.

“Pedimos transparencia por parte de la junta de gobierno para que sea una candidatura y después una propuesta, y una evaluación que sea clara, transparente, expedita y que toda la Universidad Veracruzana esté enterada del proyecto”.

La académica dijo desconocer los motivos por los cuales el doctor Manzo Denes no ha sido tomado en cuenta para asumir la administración universitaria.

“Lo que sí podemos decir es que la Junta de Gobierno no ha sido muy clara en la parte de selección del gobierno. Aunque hay cosas que sí las hace públicas, hay una parte que es privada, que ahí es justamente donde hay que elegir quién va a ser el próximo doctor. Y esa parte que nosotros ya no podemos ver como comunidad universitaria, ahí es donde se toma justamente la decisión”.

Hernández Aguilar indicó que el proyecto del Doctor Manzo Denes contempla la participación de las mujeres.

“El proyecto es el que realmente nos convence. Por eso estamos ahorita aquí en esta mesa, en este desayuno, apoyando justamente este proyecto. Si proviene del doctor Manson, porque es hombre, sí, es cierto, es hombre. Pero nosotros no estamos excluyendo a las mujeres, ¿no? De hecho, somos mujeres las que estamos aquí apoyando este proyecto. Y yo siempre he dicho, y muchos colegas también lo apoyan, es que no hay que valerse. Se ha dicho mucho ahorita de que es tiempo de mujeres”, remató.