Abrirán el Congreso de Veracruz para recibir cenizas del exgobernador Fidel Herrera

mayo 7, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández confirmó que se realizará un evento para recordar al exgobernador Fidel Herrera Beltrán en el Poder Legislativo.

Desde este lunes se planteó la posibilidad de que se realice un homenaje al exgobernador Fidel Herrera en la sede del Poder Legislativo, la gobernadora Rocío Nahle confirmó que su familia hizo la petición formal a través de la Secretaría de Gobierno a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó un acto póstumo el próximo domingo, que se podría programar a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos, donde se presentarán los hijos del exgobernador Fidel Herrera, que trasladarían sus cenizas.

El pasado 2 de mayo murió, a sus 76 años, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, así lo confirmó su hijo, Javier Herrera Borunda a través de una publicación en su perfil de Facebook.

“Hace unas horas mi padre entró en el sueño de la eternidad y vaya que será eterno. Fue un ejemplo de lucha incansable, liderazgo íntegro y amor profundo. Padre y esposo excepcional, académico brillante, pero, sobre todo, un ser humano generoso en toda la expresión de la palabra”.

A la publicación del joven se sumaron muchos otros políticos veracruzanos, entre ellos la gobernadora Rocío Nahle, incluso, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien está en la cárcel por delitos de corrupción.

Contexto: Presidente del Congreso manifestó su rechazo

En entrevista, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro planteó que la decisión de que se pueda rendir un homenaje al priista corresponderá a la Junta de Coordinación Política, en la que están integradas todas las fracciones parlamentarias.

No obstante, confirmó que desde la presidencia hay resistencia para que haga un homenaje al político que generó mucha polémica en la entidad, dijo que el humanismo mexicano busca generar sensibilidad entre la población, pero se debe mantener la memoria histórica, “no olvidamos”.

“Una no debe hablar mal, sobre todo que es alguien que ya no está, hay que guardar respeto, que la familia debe estar pasando su duelo, y no quisiera yo faltarle a nadie, pero desde luego que no sería algo, pues, que quisiéramos que ocurra”.

En su encuentro con los medios confió que sus compañeros tomarían una decisión de altura, “yo creo que hay cosas que han marcado la vida de nuestro Estado. Para bien y otras para mal. Y que, en ese sentido, rendirle honores, no creo que sería prudente”, expuso.