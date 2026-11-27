noviembre 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alertó sobre tres productos falsificados o adulterados que circulan en el país, se trata de los medicamentos Ozempic y Saxenda, así como Filatil, además del dulce Duvalín untable.

De acuerdo a un comunicado del COFEPRIS en el caso del Duvalín Untable, tan popular entre los niños, se trata de una falsificación y adulteración de la presentación de 900 gramos sabor vainilla y avellana, la cual dejó de fabricarse desde septiembre del 2021.

En tanto, en el caso del Ozempic, medicamento inyectable indicado para el control de la glucosa en adultos con diabetes mellitus tipo 2, así como el Saxenda, usado para el control de peso, se detectaron en el mercado versiones falsificadas y la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en México.

También se identificó la falsificación del lote 8515240918, con caducidad del 18 de septiembre de 2026 de FILATIL 300, mismo que no fue fabricado por PROBIOMED.

Ante la circulación de este tipo de productos la dependencia federal hizo un llamado a la población a no adquirir, consumir, ni utilizarlos, así como verificar su autenticidad y evitar comprarlos en establecimientos informales o sitios de dudosa procedencia.

Asimismo, en caso de identificar su venta, denunciar ante las autoridades correspondientes, al número 079.

Finalmente, en caso de haber consumido alguno de estos medicamentos y presentar reacciones adversas, acudir de inmediato con un médico y reportarlas en VigiRam o a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.