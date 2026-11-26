noviembre 26, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- En Veracruz, el 68.2 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras que el 41.6 por ciento sufrió alguna manifestación de violencia durante los 12 meses previos a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, señaló la regidora de Xalapa, Mónica Mendoza Madrigal.



Al participar en actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la edil advirtió que estas cifras reflejan la magnitud de un problema que continúa presente en la vida cotidiana y que requiere atención desde distintos ámbitos.



“Creo que hemos comenzado a volvernos un poco insensibles a las cifras que nos dan cuenta de la gravedad y la magnitud que la violencia implica en nuestra vida cotidiana”, expresó.



Mendoza Madrigal sostuvo que estas conductas no deben normalizarse ni reproducirse en la sociedad.



“La violencia no puede ser una circunstancia normal, no debemos permitirla y tampoco debemos ejercerla ni reproducirla”, manifestó.



La regidora señaló que, aunque Veracruz cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de instituciones y programas de atención, los esfuerzos todavía no son suficientes para erradicar estas agresiones.



Reconoció el trabajo que realiza el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, pero consideró necesario fortalecer el compromiso de las autoridades y de la sociedad.



Asimismo, destacó que el acceso a la justicia no termina cuando una víctima presenta una denuncia, pues deben existir condiciones para acompañarla y garantizar que pueda salir del entorno de violencia.



En ese sentido, señaló que el lema de la campaña de Naciones Unidas para 2026 plantea la importancia de avanzar en el acceso efectivo a la justicia más allá de la denuncia.



“La lucha por liberarnos del yugo opresor de la violencia no concluye en el momento en el que la persona interpone la denuncia”, afirmó.