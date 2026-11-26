noviembre 26, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En Veracruz se logró frenar la aplicación del llamado “sueldo regulador” para aquellas personas que están a punto de jubilarse del servicio público, presumieron los integrantes del frente Sindicalismo Veracruzana, quienes señalaron que se inició la ruta para buscar certeza jurídica a trabajadores en activo y pensionados.

A través de un comunicado, señalan que las gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), lograron frenar la aplicación del sueldo regulador en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo que fue aprobado por los integrantes del Consejo Consultivo del organismo y publicado el pasado 20 de noviembre en la Gaceta Oficial del Estado.

Este avance deriva de las exigencias, el diálogo y la gestión sindical para defender los derechos de la derechohabiencia y garantizar que quienes han dedicado su vida al servicio público puedan acceder a una pensión digna.

Una vez conseguido este logro, ahora se abocará a revisar los casos de trabajadores afectados por la aplicación del sueldo regulador, mediante una ruta de trabajo coordinada con el director general del IPE, Luis Octavio Hernández Lara.

El próximo 30 de noviembre de 2026 las organizaciones sindicales deberán entregar los expedientes afectados al comité de Sindicalismo Veracruzano, a través de los correos stspev@outlook.com y elsyta03@gmail.com.

El 8 de diciembre, el Consejo Directivo del IPE analizará y avalará el proceso y los requisitos para solicitar la reconsideración de los acuerdos; mientras que el 9 de diciembre se entregará el listado de casos que serán revisados.

El calendario contempla que el 11 de enero de 2027 se formalice el ingreso de los expedientes y el 14 de enero se realice la primera mesa de trabajo entre el Instituto y la organización sindical para analizar cada caso en particular.

Sindicalismo Veracruzano subrayó que, aunque representa un avance importante, la lucha continúa, particularmente para brindar certeza jurídica a quienes ingresaron al servicio público entre el 1 de enero de 1997 y el 21 de julio de 2014.

Asimismo, hizo un llamado a la derechohabiencia del IPE para acercarse a sus organizaciones sindicales, conocer los avances y participar en este proceso, con el propósito de alcanzar una solución integral que beneficie a todas y todos.

Finalmente, sostuvo que la seguridad social es un derecho y no un privilegio, por lo que reiteró su compromiso de mantener la defensa de los trabajadores y pensionados hasta lograr una respuesta justa.