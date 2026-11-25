noviembre 25, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El senador sin partido y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, consideró que la contienda por la gubernatura de esa entidad en 2027 podría definirse entre tres fuerzas políticas, en una elección donde el candidato que consiga convertirse en el tercio mayor obtendrá el triunfo.

Reconoció que Luis Donaldo Colosio Riojas tiene posibilidades de competir, pero advirtió que el apellido por sí solo no garantiza una victoria: necesitará presentar una propuesta sólida para convencer a los sonorenses.

Beltrones sostuvo que el apellido Colosio tiene un vínculo histórico y político con Sonora, debido a las raíces de la familia y al recuerdo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero insistió en que lo determinante será la capacidad de los aspirantes para ofrecer un proyecto de gobierno.

“Yo le veo tamaño a los tres personajes que van a competir. Lo que importa aquí es quién tenga el mejor planteamiento. Ahí se va a definir la competencia”, afirmó al ser cuestionado sobre las posibilidades electorales de Colosio Riojas, quien recientemente aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para participar en la contienda por la candidatura al gobierno sonorense.

El ex mandatario estatal anticipó que la elección podría fragmentarse entre tres bloques políticos y que el resultado dependerá de cuál consiga una votación superior a las otras dos fuerzas.

“Me parece una elección que necesariamente se irá a tercios y donde el tercio mayor será el que pueda ganar”, señaló.

Sin embargo, descartó involucrarse directamente en las campañas políticas del próximo año o respaldar públicamente a alguno de los aspirantes. Aseguró que su participación será marginal y testimonial, y que observará la competencia a distancia.

Explicó que ha conversado con Colosio Riojas en distintas ocasiones, pero que hasta ahora el interés del legislador por buscar la gubernatura lo había conocido principalmente a través de los medios de comunicación y sus declaraciones públicas.

Beltrones también cuestionó la decisión de establecer una gubernatura de solamente tres años en Sonora, al considerar que el periodo será insuficiente para desarrollar y concluir proyectos de infraestructura y programas de largo alcance.

A su juicio, la entidad requiere un gobierno de seis años que permita no solamente diseñar y planear obras, sino concretarlas, pues de lo contrario los proyectos iniciados por una administración podrían quedar inconclusos.

“Sonora necesitaría seis años para poder hacer no nada más una planeación, un diseño, sino una concretización de obras, porque si no, todo lo que se ha hecho quedará inconcluso”, advirtió.

En materia electoral, Beltrones lanzó nuevas críticas contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que las modificaciones y ajustes realizados hasta ahora no son suficientes para garantizar la imparcialidad de las instituciones.

“De ninguna manera”, respondió cuando se le preguntó si la limpieza que se realiza en el INE le daba tranquilidad sobre el desempeño del árbitro electoral.

Afirmó que ambos organismos necesitan una revisión profunda, particularmente de los criterios utilizados para determinar la representación de los partidos en el Congreso, pues, sostuvo, han permitido una sobrerrepresentación excesiva y abusiva del partido gobernante.

Además, rechazó que la resolución del Tribunal Electoral sobre la asignación de legisladores constituya un asunto definitivamente cerrado.

“No es cosa juzgada. Todo es revisable, sobre todo cuando puede existir trampa en una elección”, concluyó.