noviembre 26, 2026

• Al comparecer ante diputadas y diputados, la titular de Secver destaca la asistencia y participación de millones de personas y la diversidad de acciones en promover la cultura dentro y fuera del estado.

Xalapa, Ver., 25 de noviembre de 2026.- Veracruz es un estado con una profunda riqueza e intensa actividad cultural dignas de ser compartidas. Por tal razón, el Congreso del Estado abrió sus puertas a la Secretaría de Cultura (Secver) para conocer a detalle las principales actividades y logros que tuvieron concreción durante 2026 en las diversas regiones y municipios de la entidad.

A las 17:07 horas, el diputado José Reveriano Marín Hernández, al lado de las diputadas Lucía Begoña Canales Barturen e Imelda Garrido Alvarado, presidente, secretaria y vocal de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, inició la comparecencia de la titular de la Secver, María Xóchitl Molina González, a quien cedió el uso de la voz para su exposición.

Después de la proyección de un video institucional, la funcionaria desarrolló el contenido de su informe, el cual contiene los pormenores de las activaciones realizadas en recintos culturales, la conservación y restauración del patrimonio artístico, el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura cultural, lo relativo a culturas populares, originarias, afromexicanas, indígenas, afrodescendientes y elementos bioculturales, la formación y el desarrollo artístico y cultural, los proyectos interinstitucionales, la inclusión a través de las artes y el fomento a la lectura y al libro.

Posteriormente, la secretaria afirmó que los logros de la agenda cultural informados parten desde un enfoque centrado en los derechos humanos. Las acciones para fortalecer la cohesión social, contribuir a la cultura de paz y a la transmisión del patrimonio cultural vivo, dijo, permitieron el acceso de más de 1.4 millones de personas a distintas activaciones.

Durante 2026, abundó, se realizaron activaciones emblemáticas de valor identitario, como la despedida del Año Viejo, la fiesta de La Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz, Cumbre Tajín, el Festival Puerto Sonoro, el Salsa Fest, el Festival Internacional del Bolero y Jazz y el Festival del Mar, con la asistencia de más de 2.4 millones de personas.

Mediante acciones orientadas a posicionarse más allá de sus fronteras, Veracruz asistió a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, y a la Vitrina Turística, en Colombia; en Roma, Italia, se hicieron presentes la riqueza de la cocina tradicional del Totonacapan, los textiles de Soledad Atzompa y las danzas tradicionales de Veracruz. Además de nueve exposiciones en galerías y museos de Estados Unidos e Italia.

Informó también que, para preservar el patrimonio, fortalecer la identidad y la cohesión comunitaria y contribuir al ejercicio de los derechos culturales, la red de recintos de la Secver realizó más de dos mil activaciones, exposiciones, talleres, conferencias, presentaciones escénicas y visitas guiadas con la presencia de más de 300 mil personas.

Respecto a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, María Xóchitl Molina González habló acerca de la jornada cultural y académica celebrada con mil 100 personas de los pueblos indígenas zapotecas, nahuas, popolucas, mixes, zoques, popolucas, tzotziles, chinantecos y totonacas en el municipio de Zaragoza; además del Primer Encuentro de Medicina Tradicional y Herbolaria en Nanciyaga, Catemaco y Orizaba.

A esto sumó los diferentes encuentros culturales, que incluyeron más de cinco mil servicios, y las ediciones XXIX y XXX del Festival Internacional Afrocaribeño en los municipios de Chinameca, Cosamaloapan, Yanga y Veracruz, con la participación de 27 mil personas.

La funcionaria mencionó también la formación y profesionalización artística a través del Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Argüelles” y la Escuela Libre de Música, y detalló los alcances de programas como el de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (Pecda), Alas y Raíces, de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) y de Inclusión a través de las Artes (PIAA).

Dio a conocer que, gracias al Programa Nacional Salas de Lectura (PNSL), importantes acervos bibliográficos llegaron a instituciones educativas del estado, con la impartición de charlas didácticas e intervenciones literarias.

Por último, con la finalidad de acercar los libros, el arte y la cultura a las familias veracruzanas, la edición XXXVI de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil incluyó 42 actividades artísticas y musicales, 75 talleres, 56 presentaciones editoriales, se presentaron 74 expositores con 325 sellos editoriales y más de 27 mil ejemplares fueron adquiridos por 50 mil asistentes.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas Dulce María Hernández Tepole (Morena), Roxana Barragán Hernández (PVEM) y María Elena Córdova Molina (MC) y el diputado Héctor Yunes Landa, con preguntas acerca de los programas y acciones que implementan para promover y fortalecer el trabajo de los artistas independientes, justificación de la contratación de artistas de alcance nacional e internacional, estrategias de rescate y preservación de la Estela de Coatepec y los vestigios de la zona y campos temáticos que aborda la Secretaría para salvaguardar la riqueza cultural de la entidad.

Cómo evitan la discrecionalidad en la aplicación de recursos, salas de lectura activas en Alvarado y cómo apoyan a una comunidad que quiere dar seguimiento al programa Veracruz Lee, requisitos para acceder a los apoyos del programa de culturas alimentarias y cocinas tradicionales, costo total de los festivales realizados este año, impulso y promoción de artistas del estado y acuerdos con la comunidad artística para que los espacios sean accesibles en relación con el costo.

También, porcentaje de contrataciones mediante adjudicación directa, beneficios derivados de los viajes de promoción en el exterior del país, monto del presupuesto que llega a promotores y artistas y cuánto es destinado a espectáculos, presuntos recursos sin ejercer, desglose de inversión del Festival del Mar en Coatzacoalcos y honorarios pagados al DJ Martin Garrix y a la escritora Sabina Berman.

En la segunda ronda participaron las diputadas María Elena Córdova Molina (MC) y Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena) y los legisladores Héctor Yunes Landa y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), con preguntas sobre la inclusión de artistas locales en la programación de festivales y su remuneración, resultados de las mesas de trabajo con colectivos, creadores y gestores culturales para impulsar políticas incluyentes y transparentes para el gremio, respaldo a festivales y expresiones culturales de comunidades indígenas y afromexicanas, inversión destinada y municipios.