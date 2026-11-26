Grupo Radio Centro fija postura ante señalamientos contra Francisco Aguirre Gómez
noviembre 26, 2026
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2026.— Grupo Radio Centro informó que tiene conocimiento de los señalamientos difundidos públicamente contra Francisco Aguirre Gómez y manifestó su respeto y solidaridad hacia las personas que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia o abuso sexual.
En un comunicado fechado el 25 de noviembre, la empresa subrayó que mantiene un compromiso institucional con el respeto, la integridad y la dignidad de las personas, así como con una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia o abuso.
Radio Centro también precisó que Aguirre Gómez renunció a la Presidencia de su Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre de 2026 y que actualmente no ocupa ningún cargo directivo dentro de la empresa.
Respecto de los hechos específicos señalados contra el empresario, la compañía señaló que corresponden a su ámbito personal, por lo que decidió abstenerse de emitir juicios o comentarios sobre ellos.
Con esta postura, Grupo Radio Centro establece una separación entre la empresa y los señalamientos dirigidos contra Aguirre Gómez, al tiempo que enfatiza que continuará enfocada en sus colaboradores, audiencias, clientes y responsabilidades como empresa de medios de comunicación.
El comunicado no detalla los señalamientos mencionados ni emite una valoración sobre su veracidad; se limita a fijar la posición institucional de Grupo Radio Centro y a precisar que Aguirre Gómez dejó la Presidencia del Consejo de Administración una semana antes de la publicación del documento.