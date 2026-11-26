noviembre 26, 2026

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2026.— Grupo Radio Centro informó que tiene conocimiento de los señalamientos difundidos públicamente contra Francisco Aguirre Gómez y manifestó su respeto y solidaridad hacia las personas que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia o abuso sexual.

En un comunicado fechado el 25 de noviembre, la empresa subrayó que mantiene un compromiso institucional con el respeto, la integridad y la dignidad de las personas, así como con una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia o abuso.

Radio Centro también precisó que Aguirre Gómez renunció a la Presidencia de su Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre de 2026 y que actualmente no ocupa ningún cargo directivo dentro de la empresa.

Respecto de los hechos específicos señalados contra el empresario, la compañía señaló que corresponden a su ámbito personal, por lo que decidió abstenerse de emitir juicios o comentarios sobre ellos.

Con esta postura, Grupo Radio Centro establece una separación entre la empresa y los señalamientos dirigidos contra Aguirre Gómez, al tiempo que enfatiza que continuará enfocada en sus colaboradores, audiencias, clientes y responsabilidades como empresa de medios de comunicación.

El comunicado no detalla los señalamientos mencionados ni emite una valoración sobre su veracidad; se limita a fijar la posición institucional de Grupo Radio Centro y a precisar que Aguirre Gómez dejó la Presidencia del Consejo de Administración una semana antes de la publicación del documento.