Golpe al narcotráfico en Sonora: decomisan 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína

agosto 26, 2026

En un nuevo golpe a las redes de distribución de narcóticos que operan en las carreteras del norte del país, fuerzas federales interceptaron un autobús de pasajeros y detuvieron a dos operadores que transportaban 10 kilogramos de fentanilo y ocho kilogramos de heroína en un compartimento secreto.

⇒ El aseguramiento ocurrió durante labores de investigación, inspección y vigilancia implementadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los agentes desplegaron un punto de revisión sobre la carretera federal México 15, en el tramo Hermosillo – Nogales. Al solicitar el alto a la unidad de transporte de pasajeros para una inspección de rutina, los uniformados procedieron a verificar las diferentes áreas del vehículo.

Al inspeccionar el área del camarote de los conductores, los elementos federales detectaron modificaciones irregulares y espacios adaptados en la zona de la alacena. Tras una revisión minuciosa, localizaron:

10 paquetes confeccionados con fentanilo (con un peso total de 10 kilos).

8 paquetes con heroína (equivalentes a 8 kilos de la sustancia).

Diversos dispositivos móviles utilizados presuntamente para coordinar el traslado.

Los dos choferes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación junto con la droga, los teléfonos asegurados y la unidad móvil, con el fin de definir su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El Gabinete de Seguridad federal refrendó que estas acciones conjuntas continuarán en las principales vías de comunicación del país para debilitar las capacidades financieras y logísticas de los grupos delictivos, evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las comunidades.