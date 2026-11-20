noviembre 20, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Este viernes, la gobernadora Rocío Nahle García encabezó el desfile cívico-deportivo conmemorativo al 116 aniversario de la Revolución Mexicana, en el que participaron contingentes de escuelas secundarias y nivel superior, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Bomberos y el Pentatlón Deportivo.

Como cada año, la exhibición de los elementos de las diferentes corporaciones de la Secrretaría de Seguridad Pública, así como la participación del H. Cuerpos de Bomberos de Xalapa, fueron los que más aplausos arrancó a la población que se dio cita en el primer cuadro de la ciudad para presenciar esta parada.

Los binomios caninos de SSP dieron muestra de sus habilidades en acciones de rescate de una persona secuestrada y detención de presuntos delincuentes, así como en el descenso en tirolesa desde el campanario de la Catedral Metropolitana.