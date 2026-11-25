noviembre 24, 2026

24/11/2026, Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) refrendó su compromiso con la transformación y modernización de sus servicios bibliotecarios, mediante el fortalecimiento de la alfabetización informacional, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y la profesionalización de su personal, en la Reunión Plenaria 2026 organizada por la Dirección General de Bibliotecas (DGB).

Al inaugurar el evento, con sede en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), Arturo Aguilar Ye, secretario Académico de la UV, reconoció el respaldo que brindan las bibliotecas universitarias a las actividades de docencia, investigación y formación de posgrado, así como su contribución a la generación y aplicación del conocimiento entre la comunidad estudiantil, académica y científica.

“Estos espacios representan un componente estratégico en el desarrollo institucional, al facilitar el acceso a la información, fortalecer los procesos de aprendizaje y sumar a la excelencia académica”, aseguró.

Arturo Aguilar Ye afirmó que las bibliotecas universitarias constituyen un eslabón indispensable de la educación pública

Igualmente, reconoció la labor de sus responsables y colaboradores para mantener servicios bibliotecarios pertinentes y acordes con las necesidades de la comunidad.

Ante coordinadoras y coordinadores de bibliotecas de las cinco regiones, Aguilar Ye agradeció su labor y el trabajo colegiado de los equipos locales, y señaló que el sistema bibliotecario de la UV cuenta con una amplia presencia dentro del Consejo Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

“Las bibliotecas universitarias constituyen un eslabón indispensable de la educación pública y de nuestra responsabilidad social en el país”, enfatizó.

A su vez, Ana María Salazar Vázquez, titular de la DGB, presentó un balance de las actividades y avances alcanzados durante el año, entre los que destacó la armonización contable del sistema bibliotecario y el fortalecimiento de la alfabetización informacional en las distintas regiones universitarias.

Además, compartió la puesta en marcha de un programa especializado de formación y profesionalización para titulares y personal a cargo de bibliotecas; la iniciativa contempla herramientas y conocimientos en tecnologías de la información para mejorar la calidad y pertinencia de los servicios que se ofrecen en las diferentes regiones.

Ana María Salazar Vázquez presentó un balance de las actividades y avances alcanzados durante el año

Salazar Vázquez también resaltó la vocación humanista de estos espacios, concebidos como lugares de consulta documental, entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación, que acompañan a los alumnos durante su trayectoria académica y garantizan condiciones de accesibilidad e igualdad de oportunidades en el aprendizaje.

Al abordar la innovación tecnológica, destacó la incorporación estratégica de la inteligencia artificial en las bibliotecas universitarias, cuyas herramientas permiten optimizar la recuperación de información, agilizar el análisis de literatura científica y facilitar a los investigadores la identificación de conexiones para la generación de nuevo conocimiento, bajo criterios críticos y éticos.

En el evento se hizo entrega de reconocimientos a los coordinadores de bibliotecas

Asimismo, enfatizó en la importancia de la minería de datos a fin de mejorar la proyección internacional de la UV; a través de la curaduría de metadatos, la normalización de perfiles institucionales y el acceso a bases especializadas, el sistema bibliotecario contribuye a visibilizar la producción científica en los rankings globales.

Finalmente, remarcó el compromiso del personal directivo y de los equipos de trabajo, cuyo esfuerzo colectivo ha permitido avanzar en la modernización de los servicios y consolidarlo como un respaldo fundamental para la formación, la investigación y el desarrollo de la comunidad.