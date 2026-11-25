noviembre 25, 2026

Lector, lectora querida aquí fuimos testigo de como llegó a la oficina del gobernador Esteban Ramírez Zepeta, aquel muchachito delgado, medio tímido, pero muy atento y platicón, supongo yo que con los años la fama y la fortuna habrá cambiado, habrá perdido el rumbo o se le iría la olla ¡Vaya usted a saber! Pero está última regada de tepache, no fue ni la primera, ni la única, ya había habido varias indiscreciones que dejaron en su momento imágenes y testigos, mucho se habló de vicios y aficiones, pero eso pertenece al ámbito privado y su carrera al frente del MORENA, siguió adelante.

La celebración de su cumpleaños, podría haber quedado como una anécdota más, pero se hizo un montón de fotografías y sus propios aliados, empleados y amigos las postearon en redes sociales, estas circularon y así fue como concluyó una historia…

Llegaría como delegada con funciones de presidenta Yazmín Ugalde, para tomar las riendas del partido y poner orden al interior de este, me dicen que el nombramiento se concretará el próximo viernes 27 de noviembre, un bonito día para retomar el proceso electoral 2025-2026.

Doña Yazmin Ugalde fue militante fundadora del MORENA en Veracruz y actualmente forma parte de la Escuela Nacional de Formación Política del MORENA, es del grupo de las más jóvenes y pensantes del MORENA en Xalapa, Lupita Osorno y Tanya Carola Viveros, quien por cierto pese a ser diputada local y haber sido muy cercana al grupo de Cuitláhuac García, no asistió al informe del diputado Eleazar Guerrero, en donde si estuvieron presentes los senadores Manuel Huerta y Claudia Tello, además de las hermanas García Cayetano… en fin al parecer los grupos se reacomodan y los intereses cambian.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer le tocó ir al congreso local veracruzano, al ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ahí el funcionario estatal dio cuenta de que durante los primeros dos años del gobierno de doña Rocío Nahle, Veracruz realizó 558 obras y acciones en materia de comunicaciones, educación, infraestructura urbana, agua y desarrollo agropecuario, además destacó la intervención de mil 933 kilómetros de carreteras y la ejecución de 50 obras viales, para mejorar la conexión de las comunidades con centros de trabajo, escuelas y servicios de salud.

Cornejo Serrano reportó también 12 obras de infraestructura urbana y 11 proyectos de agua, estos últimos con una inversión de 258 millones de pesos, en cuanto a infraestructura educativa, la SIOP realizó 82 obras por 227 millones de pesos y el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz desarrolló otros 10 proyectos por 188 millones; en el campo se realizaron 27 acciones por 82 millones de pesos, mientras que en salud se reportó una obra por un millón de pesos.

Con respecto a la ejecución de los proyectos el ingeniero Cornejo informó que participaron mil 310 empresas veracruzanas y el balance presentado ante los diputados incluyó además 222 acciones en telecomunicaciones y la atención de 24 auditorías durante el periodo 2025-2026.

Por la tarde tocó el turno a Bárbara Galindo, la Contralora General del Estado, quien informó que el gobierno de Rocío Nahle, fortaleció la vigilancia del gasto público en Veracruz con una estrategia que busca prevenir irregularidades desde las propias dependencias, la contralora General del Estado, informó que la administración estatal capacitó a mil 591 servidores públicos, brindó 988 asesorías a comités de adquisiciones y reforzó la Contraloría Ciudadana para que la población participe en la supervisión de los recursos públicos.

Y en materia de fiscalización, la Contraloría concluyó 54 de las 64 auditorías programadas, revisó 135 procedimientos de contratación y realizó 777 análisis de evolución patrimonial.

En fin, que de acuerdo con Galindo Ramos, el monto pendiente de aclarar representa el 0.1 por ciento del total fiscalizable y Veracruz dejó de ser el estado con más observaciones… con estas acciones, el gobierno de Rocío Nahle busca que el presupuesto se ejerza con transparencia y se traduzca en obras, servicios y programas para las familias veracruzanas.

Así las cosas en Veracruz… nos leemos mañana.