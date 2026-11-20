noviembre 20, 2026

“Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones”, subrayó durante el desfile por el inicio de la Revolución Mexicana

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum advirtió que quienes buscan debilitar a su gobierno y cuestionar la legitimidad de la transformación volverán a fracasar en su intento de deslegitimar las elecciones de 2027, al asegurar que pretenden sembrar dudas anticipadas sobre un proceso electoral que, sostuvo, será un ejemplo histórico de respeto al voto.

“Y que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”, afirmó durante su discurso con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde encabezó el desfile cívico-militar.

La mandataria acusó a sus adversarios políticos de intentar debilitar su proyecto ante lo que calificó como falta de respaldo popular y de recurrir a distintas estrategias para desacreditar a su administración.

Entre ellas mencionó campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación, la difusión de mentiras y calumnias, llamados a la violencia, supuestas movilizaciones juveniles y la búsqueda de injerencia extranjera.

“En estos dos años lo han intentado todo para derrotar la voluntad popular, pero han fracasado”, sostuvo.

Sheinbaum aseguró que la nueva estrategia de sus opositores consiste en sembrar dudas sobre los comicios de 2027, al considerar que anticipan una derrota política y buscan construir cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.

“Esa es su nueva farsa. Al saberse derrotados buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”, expresó.

En respuesta, reivindicó la trayectoria electoral del movimiento que encabeza y afirmó que su gobierno tiene como origen décadas de lucha contra los fraudes electorales, por lo que rechazó que vaya a traicionar esa historia.

“Nosotros venimos de luchar contra los fraudes electorales. La democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia”, señaló.

La presidenta vinculó su posicionamiento con los antecedentes históricos de México y recordó que Francisco I. Madero se levantó contra el régimen de Porfirio Díaz después de un fraude electoral y de la concentración del poder durante más de tres décadas.

En su repaso histórico también mencionó los cuestionamientos a los procesos electorales de 1988, 2006 y 2012.

Sobre los dos primeros, recordó las denuncias de fraude, la exigencia de “voto por voto, casilla por casilla” y la destrucción de boletas electorales, mientras que respecto a 2012 aludió a las denuncias de compra y coacción del sufragio y al financiamiento de campañas.

Afirmó que esos episodios forman parte de una lucha de décadas por elecciones libres y por el respeto irrestricto a la voluntad popular, por lo que consideró contradictorio que quienes, según ella, participaron o se beneficiaron de aquellos periodos ahora se presenten como defensores de la democracia.

También acusó a sus adversarios de haber corrompido órganos electorales, repartido cuotas y guardado silencio ante la compra del voto, además de reivindicar, dijo, una supuesta democracia sostenida por el fraude.

En contraste, sostuvo que las elecciones de 2018 y 2024 representaron una nueva etapa democrática.

Recordó que en 2024, 36 millones de mexicanos votaron por la continuidad de la transformación y eligieron por primera vez a una mujer como presidenta de México.

Durante el discurso, Sheinbaum defendió los resultados de su administración y del gobierno anterior, al destacar el incremento de 154 por ciento del salario mínimo en términos reales durante ocho años, los 42 millones de personas que reciben programas del bienestar y la estimación del Banco Mundial de que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza desde 2018.

Aseguró que México vive una etapa de democracia y libertades, en la que se respeta la manifestación, la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y sostuvo que no se persigue a quienes piensan distinto.

La mandataria concluyó que su gobierno no se someterá a intereses económicos ni a poderes extranjeros y convocó a los mexicanos a continuar por la ruta de la democracia, la soberanía y la justicia social.

“Por el bien de todos, primero los pobres, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la Revolución Mexicana de 1910 no solamente transformó la organización política y social del país, sino que también definió el origen, la identidad y los principios del actual Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea, instituciones que, sostuvo, mantienen como pilares fundamentales la defensa de la soberanía nacional, la igualdad social y su estrecha vinculación con el pueblo.

En la Plaza de la Constitución, el general destacó que aquel movimiento social representó un punto de inflexión en la historia militar de México, al fusionar las aspiraciones populares con los ideales de las fuerzas que se levantaron contra el régimen porfirista.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República y ejercer como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Trevilla sostuvo que el Ejército tiene sus raíces en los sectores populares, particularmente entre trabajadores y campesinos, de donde históricamente han surgido sus integrantes y mandos.

En su intervención, identificó dos principios revolucionarios que continúan vigentes en la vida nacional y en las instituciones militares: la soberanía nacional y la igualdad social. Ambos, señaló, explican buena parte de la identidad del México contemporáneo y el carácter de unas Fuerzas Armadas que, aseguró, se distinguen por su cercanía con la población.