LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ES EL CAMINO PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD COMPARTIDA: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN LA XXXIII REUNIÓN DE LÍDERES DE LA APEC 2026 EN CHINA

LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ES EL CAMINO PARA ALCANZAR LA PROSPERIDAD COMPARTIDA: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN LA XXXIII REUNIÓN DE LÍDERES DE LA APEC 2026 EN CHINA

noviembre 19, 2026

“Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero”, aseguró

Destacó que México recibirá con los brazos abiertos a las y los participantes de la XXXV Reunión de Líderes de la APEC en 2028

Shenzhen, China, 19 de noviembre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó en la XXXIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 que la cooperación para el desarrollo es el camino para alcanzar la Prosperidad Compartida.

“La cooperación puede traducirse en oportunidades reales para nuestros pueblos. Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero. México cree firmemente en esta visión: cooperación para el desarrollo, incluso es parte de nuestra Constitución”.

“En un mundo en donde las naciones se relacionen con respeto, respeto a su soberanía, en condiciones de igualdad y con la convicción de que la cooperación es el camino para alcanzar una Prosperidad Compartida. Que la capacidad de innovar y de producir sea la misma que nuestra capacidad de compartir”, aseguró desde el foro realizado en Shenzhen, China.

Recordó que la APEC surgió en 1989 con la convicción de que la cooperación entre las economías de Asia y el Pacífico podría contribuir al desarrollo; por ello, invitó a que las relaciones entre países no se limiten al comercio, sino que exploren el conocimiento, la tecnología y mejorar las condiciones de vida.

“Hoy tenemos la oportunidad de recuperar ese sentido, ese sentido profundo de la cooperación: que la integración y la innovación no se limiten a incrementar el comercio, sino que permita compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida”, agregó.

Destacó que en México se tiene la visión de que el crecimiento no solo debe medirse en términos económicos, sino también en la calidad de vida de las personas, que cuenten con vivienda, alimentación, empleo y educación, lo cual ya ha traído grandes resultados como el que más de 17 millones de personas salieran de la pobreza.

“Ese debería ser el propósito de nuestras economías y el sentido de nuestra cooperación, el sentido de la tecnología. Complementarnos para garantizar asequibilidad sin detrimento de las capacidades productivas de cada economía. La verdadera prosperidad consiste en crear las condiciones para que todas las naciones puedan crecer, desarrollar sus capacidades y ofrecer una vida mejor a sus pueblos. El desarrollo de un país no debe ser un obstáculo para el otro, sino una oportunidad para todos”, resaltó.

La Jefa del Ejecutivo Federal aseguró que México recibirá con los brazos abiertos a las y los asistentes a la XXXV Reunión de Líderes de la APEC en 2028, al ser elegido por unanimidad para presidirla.