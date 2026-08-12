Socavón en tramo La Bocana–El Aguaje mantiene en riesgo a pobladores de Emiliano Zapata

agosto 12, 2026

Juan David Castilla

Un socavón originado por las lluvias de septiembre pasado mantiene en riesgo a las familias y automovilistas que transitan sobre la carretera que conecta a las comunidades de La Bocana y El Aguaje, en el municipio de Emiliano Zapata, sin que hasta la fecha las autoridades estatales hayan ejecutado las obras necesarias para su rehabilitación.

Pobladores de la zona denunciaron que el hundimiento daña la cinta asfáltica y genera puntos críticos en los accesos de paso.

La situación genera mayor preocupación durante la actual temporada de precipitaciones, debido a que el incremento en el caudal de las afluentes cercanas amenaza con deslavar completamente la vía y dejar incomunicadas a las localidades rurales de esta demarcación.

Angélica Morales y Norma Osorio, habitantes afectadas, urgieron la intervención de las dependencias de infraestructura vial para reparar el tramo dañado antes de que ocurra un hecho trágico.

Señalaron que en dicho sector ya se han registrado percances vinculados al arrastre de corriente en los pasos de agua, por lo que recalcaron que la atención a la red carretera estatal debe configurarse como una prioridad de seguridad preventiva y no solo como un pendiente de obra pública.

La vialidad afectada funciona como una ruta estratégica de interconexión para las comunidades de la zona rural de Emiliano Zapata y representa una vía de acceso directo hacia la carretera federal Xalapa-Veracruz, por lo que los vecinos reiteraron el llamado al Gobierno del Estado para que movilice a la maquinaria y personal operativo correspondiente.