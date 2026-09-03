Denuncian complicidad policial e inseguridad en colonia Santa Lucía, en Emiliano Zapata

septiembre 3, 2026

Juan David Castilla.- Habitantes de la colonia Santa Lucía, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, denunciaron un incremento en los robos a viviendas, así como una presunta complicidad entre elementos de la Policía Municipal y presuntos delincuentes que operan en la zona.

De acuerdo con Urisol Hernández, vecina del lugar, los propios vecinos y las redes de vigilancia comunitaria han logrado intervenir a sujetos cometidos en flagrancia; sin embargo, al ponerlos a disposición de las autoridades policiales, estos son liberados a los pocos minutos.

“Hemos detenido ladrones, pero desgraciadamente fijan un trato con la policía. Incluso la policía Montada hacía patrullajes hasta las tres de la mañana, pero empezó a pasar lo mismo: los policías llegan, saludan a los mismos ladrones y se retiran. Los delincuentes hasta se burlan de nosotros”, recriminó la afectada.

Los vecinos señalaron que los atracos van desde el robo de pertenencias de valor hasta insumos básicos y equipamiento urbano. En fechas recientes, se han registrado hurtos de tinacos en domicilios particulares a primeras horas del día, así como la sustracción de infraestructura del propio Parque Zapata.

Asimismo, denunciaron que para cometer los atracos a casas habitación, los delincuentes han optado por envenenar a las mascotas de los residentes para evitar ser detectados.

La problemática se concentra principalmente en los accesos hacia el campo deportivo y la franja colindante con la localidad de Perseverancia. Dicho tramo carece de alumbrado público y cuenta con una zona de maleza y barrancas que es utilizada por los delincuentes como vía de escape y punto de acopio para lo robado.

“Es una zona que no tiene alumbrado público y conecta con Perseverancia. Es un área boscosa donde se meten al monte y ahí se esconden. Los mismos vecinos hemos tenido que ir a buscar al monte y ahí encontramos las sillas, los tinacos Rotoplas y las cosas que se roban, para después sacarlas en la noche”, detalló.

Pese a que han solicitado de manera reiterada la presencia del patrullaje preventivo a través de la red de vecinos vigilantes, la respuesta del mando policial es tardía o nula. Incluso, acusaron que ante llamados por violencia familiar, las corporaciones se niegan a intervenir bajo el argumento de estar imposibilitados.

Aunado a la falta de resultados en materia de seguridad, la población criticó la falta de comunicación institucional, pues recriminaron que recortes o cambios de número telefónico en la comandancia municipal de Emiliano Zapata se realizan sin previo aviso a la ciudadanía, dejándolos desprotegidos ante cualquier emergencia.