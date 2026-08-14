Denuncian descuido y riesgos en deportivo de Emiliano Zapata; exigen intervención municipal

agosto 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Vecinos y usuarios de la unidad deportiva ubicada en la congregación Las Jacarandas, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra dicho espacio público, el cual representa un riesgo para niños, jóvenes y adultos mayores que acuden diariamente.

Gaby Fernández, vecina del lugar y usuaria habitual, señaló que las instalaciones carecen del mantenimiento adecuado a pesar de ser un punto de reunión fundamental para la comunidad.

Detalló que las canchas deportivas carecen de redes y aros de básquetbol, además de que los baños se encuentran en pésimas condiciones de higiene.

«Es un centro recreativo para muchas personas, vienen jóvenes a hacer ejercicio y niños a entrenar fútbol o voleibol. No hay aros de básquetbol y los baños están en pésimas condiciones; no sabemos ni si los limpian con frecuencia», recriminó.

Asimismo, alertó sobre la existencia de desnivelaciones en el terreno y zonas peligrosas en la parte posterior de la unidad, donde personas de la tercera edad corren el riesgo de sufrirlos o sufrir caídas, e incluso menores han estado a punto de accidentarse.

La afectada mencionó que, aunque en ocasiones se ha requerido el pago de cuotas de acceso durante los fines de semana, este cobro no se ve reflejado en mejoras concretas para el recinto.

Ante esta situación, deportistas y colonos han recabado firmas para solicitar formalmente a las autoridades municipales, sobre todo al alcalde Daniel Baizabal, su intervención inmediata, a fin de rehabilitar el espacio y garantizar la seguridad de las familias que lo frecuentan.