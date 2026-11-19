“Sí al Desarme, Sí a la Paz” reitera más de 14 mil armas de hogares: SEGOB

“Sí al Desarme, Sí a la Paz” reitera más de 14 mil armas de hogares: SEGOB

noviembre 19, 2026

El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha logrado retirar de los hogares mexicanos 14 mil 157 armas de fuego, entre cortas, largas y granadas, mediante entregas voluntarias y anónimas, con el propósito de prevenir accidentes, homicidios y otras tragedias provocadas por la presencia de armamento en las viviendas.

Al destacar los resultados de esta estrategia, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hizo un nuevo llamado a la población para que acuda a los módulos de canje y entregue las armas que tenga en casa, sin temor a ser detenida o investigada, pues el mecanismo garantiza el anonimato y no exige proporcionar datos personales.

De acuerdo con el reporte con corte al 9 de noviembre, las 14 mil 157 armas recolectadas representan un avance en la estrategia de pacificación, cuyo objetivo central es reducir los riesgos que implica mantener armamento al alcance de integrantes de las familias, particularmente niñas, niños y jóvenes.

La preocupación, dijo Rodríguez, radica en que muchas de estas armas permanecen guardadas en cajas, clósets o distintos espacios de las viviendas, sin que necesariamente todos los habitantes conozcan su existencia o sepan manipularlas.

La presencia de estos artefactos puede derivar en disparos accidentales, lesiones, muertes y hasta explosiones, en el caso de los artefactos explosivos.

Como ejemplo de la dimensión del problema, informó que entre el armamento entregado voluntariamente se encuentran 2 mil 168 granadas, cuya permanencia dentro de una vivienda representa un peligro para quienes habitan en ella.

La titular de Segob subrayó que el programa no solamente busca retirar armas de circulación, sino evitar que un accidente termine con una persona hospitalizada, provoque la muerte de algún familiar o lleve a prisión a quien haya accionado un arma sin intención, incluso cuando se trate de menores de edad.

El procedimiento es sencillo: las personas interesadas deben acudir a los módulos instalados en distintas entidades del país y entregar el armamento de manera voluntaria. A cambio reciben una compensación económica en efectivo o artículos como despensas y bicicletas, dependiendo de la modalidad establecida.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Gobernación, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y los gobiernos estatales.

Mientras las autoridades civiles reciben las armas y realizan el canje, corresponde a las Fuerzas Armadas llevar a cabo su destrucción, conforme a sus atribuciones.

En la Ciudad de México, el programa opera de manera periódica en las inmediaciones de templos religiosos, principalmente católicos, con el propósito de acercar los módulos a la población y ofrecer espacios de confianza para realizar las entregas.

Un aspecto que destacó la secretaria de Gobernación es que la mayoría de las personas que acuden a los puntos de canje son mujeres adultas, quienes toman la decisión de retirar las armas de sus hogares pensando en la seguridad de sus hijos, nietos y sobrinos.

Advirtió que situaciones cotidianas, como el consumo de alcohol y las discusiones familiares, pueden convertirse en escenarios de violencia cuando existe un arma al alcance, por lo que insistieron en que la mejor medida preventiva es mantener estos artefactos fuera de las viviendas.

El programa, que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó inicialmente durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente incorporó a la estrategia federal, busca fortalecer la cultura de paz mediante la participación ciudadana.

Rosa Icela Rodríguez consideró que el retiro de una sola arma puede justificar el esfuerzo institucional, porque significa una posibilidad menos de que ocurra una tragedia. Por ello, reiteró la invitación a la ciudadanía a participar en el canje y contribuir a que los hogares sean espacios seguros.