noviembre 19, 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que algunas caravanas migrantes que cruzan México cuentan con grupos organizados que se dedican al traslado ilegal de personas. Incluso, señaló que entre sus líderes hay propietarios de líneas de autobuses.

Ante las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien señaló que el crimen organizado podría estar detrás de estas movilizaciones migratorias, la funcionaria federal sostuvo que, si bien no cuenta en este momento con información que confirme directamente la participación de grupos criminales, las autoridades mexicanas han detectado mecanismos de organización que operan bajo otras fachadas y que pueden constituir delitos.

“En realidad, a veces algunas de las caravanas tienen un tipo de organización donde se ha detectado que son líderes que tienen incluso, son dueños de líneas de autobuses”, explicó.

Rodríguez precisó que, más allá de atribuir directamente estas actividades al crimen organizado, lo que las autoridades han identificado es la existencia de un negocio relacionado con el traslado de migrantes, que puede encubrir operaciones de tráfico de personas.

“Más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada”, señaló.

La titular de la Secretaría de Gobernación subrayó que el gobierno de México mantiene una política de atención a la migración basada en el respeto a los derechos humanos y sin recurrir a la violencia, al tiempo que mantiene mecanismos de cooperación con Estados Unidos y los países centroamericanos para atender el fenómeno migratorio.

En ese sentido, rechazó que la colaboración con el gobierno estadounidense implique una relación de subordinación y sostuvo que la postura mexicana se sustenta en acuerdos entre países vecinos y en el principio de responsabilidad compartida.

“México coopera como socio, digamos, como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida”, puntualizó.

La funcionaria aseguró que las autoridades mexicanas están dispuestas a investigar y detener a quienes resulten responsables de actividades relacionadas con el tráfico de personas, independientemente de la estructura o fachada que utilicen para operar.

Advirtió que cuando se detectan integrantes de bandas dedicadas a estas actividades, se procede legalmente en su contra, y afirmó que el Gabinete de Seguridad mantiene vigilancia sobre este tipo de delitos para evitar que queden impunes.

“México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas que estén en este tipo de delitos. El Gabinete de Seguridad está muy pendiente para que no haya impunidad al respecto”, afirmó.