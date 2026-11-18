México vence a Jamaica y avanza a las Finales de la Nations League; estas son las calificaciones

México vence a Jamaica y avanza a las Finales de la Nations League; estas son las calificaciones

noviembre 18, 2026

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La Selección Mexicana consiguió su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez al derrotar 1-0 a Jamaica en Monterrey. Aunque el marcador global terminó 3-3, el conjunto tricolor obtuvo su boleto a las Finales de la Concacaf Nations League gracias a los dos goles que marcó como visitante en Kingston.

Jesús Manuel Corona fue el protagonista de la noche al marcar el único tanto del encuentro, resultado que permitió a México remontar la eliminatoria y mantener sus aspiraciones en el torneo. Sin embargo, pese a conseguir la clasificación, el funcionamiento del equipo dejó aspectos por mejorar.

Jesús Corona fue la figura del partido

El gol llegó al minuto 35, cuando Julián Quiñones asistió a Jesús Manuel Corona, quien definió para colocar el 1-0 en el marcador.

México tuvo mayor control de la posesión y registró 14 disparos durante el encuentro. Además, consiguió mantener su portería en cero, luego de las dificultades defensivas que había mostrado en el partido de ida.

Jamaica, por su parte, tuvo pocas oportunidades de generar peligro y no consiguió registrar disparos a puerta, lo que permitió que el equipo mexicano administrara la ventaja hasta el silbatazo final.

Rafael Márquez realizó modificaciones en su alineación titular y encontró respuestas importantes en jugadores como Corona, Álvaro Fidalgo, Erik Lira y Mateo Chávez.

Calificaciones de los jugadores de México vs Jamaica

Estas fueron las evaluaciones individuales de los futbolistas mexicanos tras conseguir el boleto a las Finales de la Concacaf Nations League:

Jugador Calificación

Raúl Rangel 6

Rodrigo Huescas 6.5

Israel Reyes 7

Jesús Orozco 7

Mateo Chávez 7.5

Erik Lira 7.5

Álvaro Fidalgo 7.5

Gilberto Mora 7

Roberto Alvarado 7

Julián Quiñones 7.5

Jesús Manuel Corona 8

Corona y Quiñones, determinantes en la clasificación

Jesús Manuel Corona recibió la calificación más alta, con 8 puntos, luego de marcar el gol de la victoria y convertirse en el jugador más destacado del encuentro.

Julián Quiñones también tuvo una actuación importante. Además de participar en la anotación, generó peligro con sus movimientos ofensivos y recibió una tarjeta amarilla durante el segundo tiempo.

En el mediocampo, Álvaro Fidalgo, Erik Lira y Mateo Chávez obtuvieron 7.5 de calificación. Los tres contribuyeron al control del partido y al equilibrio del equipo. ¡Incondicionales, aquí les dejo el gol de Corona! ????????



Una definición exquisita de parte de nuestro #17.



¡Venga, vamos por más! ????????#SomosRegios pic.twitter.com/1MRGo1rTMo— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 18, 2026

¿Cómo calificaron a los suplentes?

Los futbolistas que ingresaron durante el segundo tiempo tuvieron las siguientes evaluaciones:

Santiago Sandoval: 6.5.

Andrés Montaño: 6.

Kevin Álvarez: 6.

Armando González: Sin calificación.

Alexis Vega: Sin calificación.

Los últimos cambios de Rafael Márquez estuvieron enfocados en administrar la ventaja y asegurar el resultado que necesitaba México para avanzar.

México consigue su boleto, pero todavía tiene trabajo por hacer

Con este resultado, la Selección Mexicana consiguió avanzar a las Finales de la Concacaf Nations League, después de igualar 3-3 en el marcador global y beneficiarse del criterio de goles de visitante.

La victoria representa el primer triunfo de Rafael Márquez al frente del combinado nacional, aunque el equipo todavía deberá mejorar su contundencia ofensiva y consolidar su funcionamiento colectivo de cara a los siguientes compromisos.