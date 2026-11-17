noviembre 16, 2026

El embajador de México en la República Popular China, Jesús Seade, dejará su cargo diplomático para incorporarse al directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum desde la ciudad de Shenzhen, en el marco de sus actividades previas a la cumbre de la APEC.

La mandataria federal explicó que la llegada de Jesús Seade al organismo multilateral se dio a propuesta directa del Gobierno de México y fue respaldada por los integrantes del directorio. “Nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI. Ocupa un puesto muy importante en el Fondo Monetario Internacional”, declaró.

En su nuevo rol, el diplomático se desempeñará como uno de los directores ejecutivos del FMI, posición desde la cual representará los intereses de México y de otros ocho países que conforman su bloque o “silla” en la institución, entre los que se encuentran España, Venezuela, Colombia y naciones de Centroamérica.

Trayectoria y transición

Jesús Seade, de 79 años, se desempeñaba como embajador en territorio chino desde 2021, tras ser propuesto durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su salida de la embajada marca una transición clave en la representación diplomática de México en Asia, mientras asume esta nueva encomienda en la estructura de gobernanza del organismo financiero internacional.