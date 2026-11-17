noviembre 16, 2026

Xalapa, Ver., 16 de noviembre de 2026.- La Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2026 emitió la convocatoria, dirigida a asociaciones civiles y culturales, clubes de servicio, sindicatos, barras, agrupaciones y ciudadanía en general, para proponer a personas veracruzanas o instituciones que consideren merecedoras de este premio que el Congreso del Estado entrega anualmente.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 19, 20 y 21 de la Ley de Premios del Estado, respecto a la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortines.

De acuerdo con el contenido de la convocatoria, las propuestas serán recibidas en la oficina del presidente de la Comisión Especial, diputado Diego Castañeda Aburto, del martes 17 al viernes 27 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas, o en el correo electrónico dip_dcastaneda@legisver.gob.mx

Cada propuesta deberá formularse mediante escrito libre, firmado por la persona o representante proponente, y deberá señalar a la ciudadana o ciudadano veracruzano que se distinga por su participación en favor de la sociedad o bien a las instituciones públicas o sociales que con sus acciones hayan contribuido a mejorar las condiciones de vida de las y los veracruzanos.

Aunado a lo anterior, cada escrito deberá acompañarse, en copia simple y archivo digital PDF, de la siguiente documentación: acta de nacimiento de la persona candidata o, al tratarse de instituciones públicas o sociales, el documento que acredite su legal creación o constitución; nombre completo y datos de contacto de quien realiza la propuesta: domicilio, teléfono fijo o móvil y correo electrónico.

En cuanto a los méritos de la propuesta, se solicita una semblanza en la cual destaquen las contribuciones en el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los veracruzanos; documentación comprobatoria que acredite la conducta o trayectoria, como constancias, reconocimientos o testimonios, así como cualquier otro elemento que demuestre la pertinencia de la propuesta.

Vencido el plazo para la recepción de postulaciones, la Comisión Especial, integrada por las diputadas y los diputados Diego Castañeda Aburto, presidente, Roxana Barragán Hernández, secretaria, Tanya Carola Viveros Cházaro, Ana Rosa Valdés Salazar, José Reveriano Marín Hernández, Fernando Yunes Márquez, Ramón Díaz Ávila y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, vocales, sesionará para elegir a las tres propuestas que, a su juicio, sean consideradas las de mayor mérito para recibir la distinción, considerando el cumplimiento de los requisitos, el impacto social, la trayectoria y la historia de vida, razonando y motivando su decisión.

La terna será puesta a consideración del Pleno, que decidirá a quien entregará la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2026, en sesión solemne a celebrarse en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, en la fecha que sea acordada por la Junta de Coordinación Política.