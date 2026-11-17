noviembre 16, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— Con base en los datos del reporte internacional de pobreza y crecimiento económico del Banco Mundial y el panorama social de la Cepal, se dio a conocer que un total de 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo comprendido entre 2018 y 2026.

⇒ Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 16 de noviembre, desde Palacio Nacional, autoridades federales destacaron que este avance posiciona a México como el principal motor de la disminución de la pobreza en América Latina y el Caribe.

Según lo explicado, México concentró el 60 por ciento de la reducción de la pobreza en toda la región —lo que significa que 6 de cada 10 personas que salieron de dicha condición en Latinoamérica lo hicieron en territorio mexicano—, además de aportar el 49 por ciento en la disminución de la pobreza extrema.

Violeta Vázquez Rojas, Subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), destacó que, si se mantiene esta tendencia, alrededor de 18.7 millones de personas habrán dejado esta condición en un periodo de 10 años, es decir, en 2028.

Factores clave y proyecciones

El decremento en las cifras de pobreza se atribuye principalmente a dos motores fundamentales:

El incremento del ingreso laboral real de los trabajadores.

La expansión y consolidación de los programas sociales implementados en los últimos años.

Asimismo, los indicadores señalan que en estos ocho años la desigualdad disminuyó 3.4 puntos y la esperanza de vida nacional aumentó de 74.3 a 75.3 años. Ante este escenario, la administración actual estableció como meta prioritaria reducir la pobreza extrema en el país hasta llevarla al 3 por ciento.