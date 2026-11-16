Buen Fin / Más de $76 mil millones en compras con tarjetas de crédito

Buen Fin / Más de $76 mil millones en compras con tarjetas de crédito

noviembre 16, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2025, las ventas de El Buen Fin alcanzaron 219.2 mil millones de pesos; 76.5 mil millones correspondieron a operaciones con tarjetas de crédito bancarias.

Círculo de Crédito comparte cinco recomendaciones para evaluar opciones de financiamiento y tomar decisiones de compra informadas durante los días de descuentos.

Si estás pensando en solicitar un crédito para aprovechar las promociones del Buen Fin, seguramente tienes algunas preguntas: ¿cuánto puedes solicitar?, ¿en cuánto tiempo tendrás que pagarlo?, ¿qué condiciones debes considerar? Del 13 al 17 de noviembre tendrás cinco días de ofertas, pero antes de elegir una opción de financiamiento conviene conocer cómo funciona y qué debes tener en cuenta.

“Durante temporadas de alto consumo, las promociones pueden hacer más atractivas muchas compras; tener presente cómo funciona tu crédito te ayudará a disfrutarlas y tomar decisiones de compra con mayor claridad”, explica Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC), con más de 20 años de experiencia en el sector.

En la edición del Buen Fin 2025, las ventas alcanzaron 219.2 mil millones de pesos, de los cuales 76.5 mil millones correspondieron a operaciones con tarjetas de crédito bancarias, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

Las promociones de esta temporada también pueden aprovecharse mediante distintas opciones de financiamiento, como tarjetas de crédito o créditos ofrecidos por comercios; cada una tiene condiciones y compromisos de pago que conviene revisar antes de tomar una decisión.

Cuatro claves antes de financiar tus compras

Si estás considerando solicitar tu primer crédito o un nuevo financiamiento durante el Buen Fin, Círculo de Crédito comparte cuatro recomendaciones para evaluar tus opciones y tomar decisiones informadas:

Conoce tu situación crediticia. Consulta Mi Reporte de Crédito Especial para revisar los créditos que tienes registrados y tu comportamiento de pago. Esta información te ayudará a evaluar tu capacidad de pago y si es buen momento para solicitar un nuevo financiamiento.

Define cuánto puedes pagar. Tener acceso a un crédito no significa contar con dinero extra. Revisa tu presupuesto y establece cuánto puedes destinar a los pagos sin comprometer tus gastos habituales.

Compara las opciones de ese crédito. Revisa las tasas de interés, las comisiones, el Costo Anual Total (CAT) y los plazos de pago antes de elegir la alternativa que mejor se adapte a tus necesidades.

Conoce las condiciones de pago. Identifica las fechas límite y los montos que deberás cubrir. Si aprovechas una promoción a meses sin intereses, confirma cuánto pagarás mensualmente y durante cuánto tiempo.

Además de facilitar tus compras, solicitar un financiamiento puede ser una oportunidad para conocer cómo funciona el crédito formal y familiarizarte con sus condiciones de uso. Cada pago y decisión financiera forma parte de una experiencia que te ayuda a utilizar el crédito con mayor conocimiento y claridad.

“El primer crédito es una oportunidad para construir una relación sana con el financiamiento. No se trata de gastar todo lo que tienes disponible, sino de aprovecharlo de acuerdo con tus posibilidades de pago. Un buen comportamiento crediticio puede ayudarte a acceder a más y mejores opciones en el futuro”, concluye Bruce.