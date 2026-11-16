noviembre 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Ante el descenso de temperaturas en la región, el Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez se prepara para atender a la población que pudiera resultar afectada por el frío. El alcalde Rafael Marín de la Luz informó que el municipio cuenta con refugios temporales que podrán habilitarse si las condiciones lo requieren.

El presidente municipal señaló que en los primeros días de noviembre se registró la primera helada de la temporada, aunque no fue muy evidente por la cantidad de hielo. Advirtió que, a partir de ahora, comenzarán a presentarse con mayor frecuencia las bajas temperaturas, principalmente en las comunidades de la parte alta.

Explicó que los refugios todavía no están habilitados, pero cuentan con lo necesario para activarlos cuando se presente alguna contingencia. Añadió que, durante los últimos años, no ha sido necesario trasladar a familias a estos espacios, debido a que no se han registrado condiciones que lo ameriten.

El alcalde recordó que hace dos años el municipio registró una nevada y las temperaturas descendieron hasta menos cuatro grados Celsius. En otras ocasiones, dijo, el termómetro ha llegado a menos tres grados.

Aseguró que la población está acostumbrada a las condiciones climáticas de la zona y que, cuando ha sido necesario activar los refugios temporales, las familias sí han acudido a ellos.