noviembre 16, 2026

El organismo electoral prevé aprobar los nombramientos el 20 de noviembre; los consejos deberán entrar en funciones el día 30

Isabel Ortega/Xalapa. El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 901 solicitudes para ocupar 134 vacantes de consejerías electorales, entre propietarias y suplentes, en los 19 consejos distritales de Veracruz, informó el vocal ejecutivo de la Junta Local, Miguel Ángel García Onofre.

El funcionario explicó que la convocatoria cerró el pasado 31 de octubre y que, después de esa fecha, las consejerías electorales locales se concentraron en revisar los expedientes de las personas aspirantes. Ese proceso ya concluyó y el organismo comenzó a entregar a las representaciones de los partidos políticos una propuesta para integrar los consejos.

Ahora, los partidos deberán revisar los perfiles y podrán presentar observaciones hasta el 16 de noviembre. La sesión para aprobar la integración de los órganos distritales está programada para el próximo 20 de noviembre.

García Onofre indicó que, una vez aprobados los nombramientos, los consejos distritales comenzarán sus funciones el 30 de noviembre, conforme al calendario electoral.

Consejos distritales prepararán instalación de casillas

Con la instalación de los 19 consejos distritales quedará conformada la estructura directiva del INE en Veracruz para el proceso electoral. Las juntas ejecutivas mantienen sus actividades de manera permanente, mientras que los nuevos órganos colegiados comenzarán los trabajos para ubicar los domicilios donde se instalarán las casillas.

También participarán en la contratación de capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales, quienes posteriormente recibirán capacitación para realizar las tareas relacionadas con la integración de las mesas directivas de casilla.

Sobre el número de personas que serán contratadas para esas funciones, el vocal ejecutivo explicó que el INE trabaja en un esquema de recontratación de quienes ya desempeñaron esos cargos y obtuvieron una evaluación satisfactoria.

Las personas que sean invitadas deberán pasar por un proceso simplificado que incluye una entrevista con las vocalías. Una vez concluida esa etapa, se emitirá una convocatoria abierta para cubrir las vacantes restantes.

García Onofre precisó que todavía no se conoce el número total de capacitadores y supervisores que serán contratados en Veracruz, debido a que esa distribución será determinada por las oficinas centrales del INE, de acuerdo con la estrategia de capacitación y asistencia electoral.