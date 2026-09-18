Suman más de 10 mil 600 detenidos tras operativos en Guanajuato

septiembre 18, 2026

“Guanajuato requiere atención permanente”, reitera Harfuch desde el estado más violento y con más ejecutados en el país

Carlos Guzmán | Enviado, Irapuato, Guanajuato, 18 de septiembre.- La coordinación entre las fuerzas federales y las autoridades de Guanajuato ha permitido detener a más de 10 mil 600 personas, entre ellas 172 objetivos prioritarios considerados generadores de violencia, además de asegurar toneladas de droga, armas y cartuchos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante un informe sobre las acciones de seguridad en la entidad, el funcionario destacó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales, decomisaron más de seis toneladas de droga, mil pastillas de fentanilo, dos mil armas de fuego y 72 mil cartuchos.

También fueron inhabilitados dos laboratorios utilizados para la producción de metanfetamina, acciones que, de acuerdo con Harfuch, representan una reducción de las capacidades operativas de las organizaciones criminales.

El secretario reconoció que Guanajuato requiere atención permanente, por lo que las autoridades mantienen operaciones dirigidas contra los grupos responsables de generar violencia y contra las actividades que les permiten mantener su capacidad financiera y logística.

Entre las acciones recientes mencionó 12 cateos realizados en Romita en inmuebles presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco, donde fueron detenidas ocho personas y se aseguraron armas, droga y equipos de telefonía.

En San Miguel de Allende, Victoria y Dolores Hidalgo, las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo que derivaron en la detención de siete personas y el aseguramiento de 13 armas, 37 cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación. En León, agregó, fue detenido un hombre y se localizaron 14 armas de fuego y más de mil cartuchos.

Uno de los datos centrales del informe fue el resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Harfuch señaló que en Guanajuato opera un Escuadrón Antiextorsión integrado por personal especializado en prevención, investigación y atención a víctimas.

A través de los distintos canales de atención se han recibido más de 2 mil 700 solicitudes de apoyo y se ha logrado localizar a 88 personas relacionadas con los casos atendidos.

El resultado económico también fue destacado por el funcionario: mediante la intervención y acompañamiento de las autoridades se evitó que víctimas entregaran más de 101 millones de pesos a extorsionadores.

Harfuch llamó a la población a denunciar estos delitos a través del 089, mecanismo que permite realizar reportes anónimos sobre extorsión y otras actividades que representen un riesgo para las comunidades.

El funcionario también informó sobre operativos en otras entidades.

En Mexicali, Baja California, fue detenido Víctor Alonso N., identificado por las autoridades como integrante de un grupo vinculado con el Cártel de Sinaloa y señalado como generador de violencia en la región. Contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y se le relaciona con homicidio, extorsión, distribución de droga y amenazas.

En Guadalajara, Jalisco, fueron detenidos Mario N., alias “El Fiera”, y Juvenal N., alias “El Coreano”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa. Según las investigaciones citadas por Harfuch, la organización a la que pertenecían realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 negocios de distintos sectores mediante plataformas digitales.

Harfuch también informó sobre avances en investigaciones de feminicidio. En el caso de Carla Margarita Pérez Jiménez, joven de 22 años, estudiante de medicina y originaria de Guanajuato, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida, autoridades de Jalisco detuvieron a Eduardo Isaac N., señalado como relacionado con el caso.

El secretario también se refirió al feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, ciudadana española asesinada en Cuautla, Morelos. Tras una investigación coordinada entre autoridades federales y estatales, Francisco Javier N. fue detenido el día anterior mediante una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el crimen.

Harfuch sostuvo que la instrucción presidencial es mantener la coordinación entre instituciones para evitar espacios de impunidad y actuar con rapidez ante delitos que afectan a la población, particularmente aquellos cometidos contra las mujeres.

El funcionario reiteró que las fuerzas federales mantendrán operaciones conjuntas, labores de inteligencia e investigaciones en Guanajuato para identificar y detener a quienes generen violencia en la entidad.