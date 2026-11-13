Hasta enero de 2027 iniciará la molienda en Ingenio San Pedro

noviembre 13, 2026

En este momento se están haciendo trabajos de reparación de la factoría ubicada en Lerdo de Tejada.

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El ingenio San Pedro, ubicado en Lerdo de Tejada, iniciará la molienda de caña hasta enero de 2027, luego de que trabajadores y maquinaria comenzaran a regresar a las instalaciones para realizar labores de preparación y reparación de la factoría.

El diputado local Felipe Barradas Pineda confirmó que, de acuerdo con la información que tiene, la zafra está prevista para mediados o finales del mes de enero del próximo año.

“Ya empezaron, justamente entraron algunos obreros a empezar a trabajar, entró maquinaria también. Tengo entendido que se está pensando en que la zafra arranque a mediados de enero”, declaró.

El legislador celebró la conformación del fideicomiso en el que participarán productores, obreros y las aportaciones económicas del estado para apoyar la operación del ingenio.

“El hecho de que se haya logrado el fideicomiso, en donde ella misma, nuestro gobernador lo dice, que es los productores, los obreros y la parte que va a poner, la parte económica, que es el empresario en el fideicomiso, va a ayudar”.

Barradas Pineda explicó que el inicio de la molienda dependerá de los trabajos de reparación de las instalaciones: “Por el retraso que hubo con la apertura del ingenio, tiene que ver con lo que es la reparación del ingenio, por eso yo creo que lo están lanzando hacia mediados o finales de enero, el inicio de la zafra del ingenio”, comentó.

Como referencia, señaló que el ingenio Tres Valles comenzaría su zafra en noviembre y que la mayoría de las factorías inicia actividades en diciembre, “justamente por el retraso del ingenio, que tiene que ver con la reparación, por eso lo están lanzando para enero”.

El diputado señaló que la reactivación tendrá impacto en la región de Lerdo de Tejada, Saltabarranca y Ángel R. Cabada, donde la actividad económica está relacionada con la producción de caña y la operación de la factoría.

Este 11 de noviembre se informó que trabajadore habían retomado las actividades e la factoría, el diputado expuso que por lo regular las reparaciones se hacen en octubre, por lo que se tendrá que retrasar la molienda.

En agosto se anunció el cierre de la factoria

El ingenio San Pedro, propiedad de Grupo Porres y ubicado en Lerdo de Tejada, anunció el cierre definitivo de sus operaciones el 5 de agosto de 2026. La empresa argumentó que las condiciones de la factoría y la situación de la industria azucarera hacían económicamente inviable mantenerla en funcionamiento.

El 19 de agosto, el Gobierno de Veracruz informó que había alcanzado un acuerdo con Grupo Porres para evitar el cierre. Posteriormente, el 28 de agosto, se anunció que la administración estatal buscaría hacerse cargo de la factoría.