Autoridades y sectores productivos piden concretar entrega del Ingenio San Pedro para reactivar la zafra

octubre 8, 2026

Xalapa, Ver.- Autoridades municipales y representantes de los sectores sociales y productivos de las regiones del Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas pidieron concretar, “sin más demoras”, la entrega del Ingenio San Pedro al fideicomiso creado para garantizar su operación y reactivar la factoría.

A través de una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Rocío Nahle García y a la opinión pública, los firmantes expresaron su respaldo a las acciones emprendidas para rescatar el ingenio y señalaron que la continuidad de sus operaciones es necesaria para preservar el empleo y la actividad económica de la región.

La petición ocurre luego de que la entrega de las instalaciones al fideicomiso no se ha concretado. La gobernadora Rocío Nahle García señaló recientemente que, aunque el propietario había manifestado su disposición a entregar la factoría, el procedimiento permanece pendiente y atribuyó el retraso a una posible falta de voluntad.

Por lo anterior, los firmantes expusieron; “estos no son tiempos de mezquindad política. Cuando están en juego el empleo y el bienestar de miles de familias, deben prevalecer el interés de Veracruz y la responsabilidad institucional, por encima de colores e ideologías”.

En la carta, las autoridades municipales y representantes de los sectores productivos sostienen que la demora afecta a más de siete mil familias y a una cadena económica integrada por cañicultores, trabajadores del ingenio, transportistas, hoteleros, restauranteros, comerciantes, proveedores y prestadores de servicios.

“Para quienes habitamos esta región, resulta indispensable que el Ingenio San Pedro continúe operando”, señalaron.

Los firmantes recordaron que, ante el inminente cierre de la factoría derivado de la quiebra de la empresa administradora, la gobernadora Rocío Nahle convocó a su gabinete económico y agropecuario para construir una alternativa y posteriormente solicitó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la carta, la propuesta contempló la creación de un fideicomiso con participación del sector social, sustentado en corridas financieras y alternativas para preservar la actividad productiva y el empleo.

Los representantes de los sectores productivos también señalaron que la industria azucarera enfrenta retos relacionados con las disposiciones comerciales internacionales, las importaciones y las condiciones del mercado, por lo que respaldaron el llamado de la gobernadora a impulsar medidas para proteger el mercado nacional y mejorar las condiciones para los cañicultores.

En ese sentido, solicitaron que la empresa que administraba el ingenio entregue de inmediato las instalaciones para avanzar en su reactivación.

“Como autoridades municipales y representantes de los sectores sociales y productivos, consideramos que la entrega de las instalaciones debe concretarse sin más demoras. No se trata de confrontar a nadie, sino de garantizar que el ingenio vuelva a operar y que la actividad económica de la región pueda recuperarse”, señalaron.

Los firmantes sostuvieron que el ingenio debe volver a trabajar “por sus trabajadores, por nuestros cañicultores y por las miles de familias que dependen de esta actividad”.

Entre quienes suscriben el documento se encuentran las autoridades municipales de Lerdo de Tejada, Santiago Tuxtla, Tlacotalpan, Ángel R. Cabada, Saltabarranca y Alvarado.