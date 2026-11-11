Enfermedades del corazón lideran causas de muerte en México

noviembre 11, 2026

México registró 792 mil 187 defunciones durante 2025, una cifra que representa una disminución de 27 mil 485 fallecimientos respecto al año anterior, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo informó que la tasa bruta de mortalidad fue de 606 defunciones por cada 100 mil habitantes, 24 unidades menos que en 2024. Este indicador también se ubicó en su nivel más bajo desde 2019.

Del total de fallecimientos registrados, el 97.4 por ciento ocurrió durante 2025, mientras que el resto correspondió a personas que murieron en años anteriores, pero cuyos decesos quedaron asentados en los registros de ese periodo.

Enfermedades concentran la mayoría de los fallecimientos

Los datos del INEGI muestran que casi nueve de cada diez defunciones estuvieron relacionadas con enfermedades y problemas de salud. En total, estas causas acumularon 711 mil 908 fallecimientos.

Por otra parte, 80 mil 279 muertes estuvieron relacionadas con causas externas, entre ellas accidentes, homicidios y suicidios. Dentro de este grupo, los accidentes representaron la mayor proporción, con 38 mil 769 casos.

En cuanto a la distribución por sexo, el 55.9 por ciento de las personas fallecidas fueron hombres, mientras que el 44 por ciento correspondió a mujeres. Además, el grupo de personas de 65 años o más concentró la mayor cantidad de defunciones, con el 58.4 por ciento del total.

De acuerdo con el reporte, estas fueron las cinco principales causas de muerte en México durante 2025:

Enfermedades del corazón : 183 mil 141 defunciones.

: 183 mil 141 defunciones. Diabetes mellitus : 109 mil 839 defunciones.

: 109 mil 839 defunciones. Tumores malignos : 95 mil 362 defunciones.

: 95 mil 362 defunciones. Enfermedades del hígado : 39 mil 277 defunciones.

: 39 mil 277 defunciones. Accidentes: 38 mil 769 defunciones.

Las cifras reflejan que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los tumores malignos encabezaron las causas de mortalidad en el país, mientras que los accidentes ocuparon el quinto lugar.