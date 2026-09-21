¿Te llamó un familiar pidiendo dinero urgente? Podría ser un fraude con Inteligencia Artificial

septiembre 21, 2026

Actualmente, la suplantación de identidad y la extorsión financiera mediante el uso de IA concentran el 21 por ciento de los ataques de ciberseguridad a nivel global. Los criminales ahora son capaces de clonar voces y rostros con fragmentos de audio extraídos de redes sociales para realizar llamadas o enviar mensajes de voz (deepfakes de audio), simulando emergencias para exigir transferencias inmediatas de dinero.

De acuerdo con Cadena Política, frente a esta sofisticada amenaza, que afecta tanto a ciudadanos comunes como a grandes corporativos, especialistas en ciberseguridad como Ricardo Darling, vicepresidente en Centro Telecom, y Patricio Castrejón, director comercial de Xira, advierten que el sentido de urgencia es la principal señal de alerta para detectar el engaño.

“Cuelga y verifica”: La regla de oro ante una emergencia financiera

El primer indicador de un fraude por clonación de voz es la presión psicológica. Los estafadores recrean la voz de un familiar o directivo exigiendo capital bajo un pretexto de emergencia extrema (un accidente, un secuestro virtual o un problema legal inminente).

Ante esto, la recomendación de los expertos es tajante: detener el proceso, colgar la llamada y verificar la autenticidad de la situación contactando a la persona a través de un canal alterno, ya sea otro número telefónico, un correo o de forma presencial.

Para evitar el robo de datos que alimenta estas extorsiones, es vital proteger la información personal en espacios públicos. Darling advirtió que muchas sustracciones de datos ocurren en centros comerciales, donde los usuarios entregan voluntariamente antecedentes familiares y números de contacto a cambio de supuestas promociones.

A nivel bancario, Castrejón sugiere utilizar las funciones de “llamada segura” que ya integran las aplicaciones de diversas instituciones financieras en México para validar que el contacto sea legítimo.

El fraude corporativo y la regla del “Humano en el ciclo”

A nivel corporativo, el fraude ha escalado a la suplantación de directores generales (ataques CEO Fraud o Business Email Compromise impulsado por IA).

Los delincuentes envían mensajes de voz idénticos a los del director para ordenar transferencias urgentes a los ejecutivos de finanzas. Para blindar a las empresas, es indispensable implementar hasta tres filtros de validación internos (como la firma del director financiero y autorizaciones mediante sistemas ERP) antes de liberar cualquier flujo de capital.

Además, los corporativos deben recurrir a “hackers éticos” para realizar análisis periódicos de vulnerabilidades y contrarrestar estas ofensivas con sistemas defensivos que frenen la intrusión en tiempo real.

Finalmente, los expertos alertan que la tecnología generativa ya puede replicar autenticaciones biométricas, como huellas dactilares y lectura de iris. Por ello, la IA debe limitarse a labores informativas, manteniendo siempre la regla del human in the loop (un humano en el ciclo): las decisiones críticas y las llaves de las cuentas bancarias jamás deben delegarse a procesos completamente automatizados.