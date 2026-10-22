Inicia Tercer Foro Normalista sobre Inteligencia Artificial en Xalapa

octubre 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Para analizar el impacto, alcance y regulación de las nuevas tecnologías en la formación docente, dio inicio el Tercer Foro Normalista Sobre Inteligencia Artificial en las instalaciones del Foro Cultural Carmela Rey, evento que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de octubre en esta ciudad capital.

Bajo el lema «El uso de la Inteligencia Artificial en la producción académica de la educación normal», el encuentro reúne a autoridades del sector educativo, investigadores y comunidad estudiantil de diversas instituciones, entre ellas alumnas y alumnos de la Escuela Normal Particular «Carlos A. Carrillo», para participar en conferencias magistrales, conversatorios, paneles de expertos y talleres especializados.

Durante la ceremonia inaugural se contó con la presencia de Daniel Domínguez Aguilar, nuevo Director de Educación Normal del Estado de Veracruz; José de Jesús Guevara, encargado de Educación Universitaria y representante de la Secretaria de Educación, Raquel Bonilla Herrera; Rosalba Valencia Cruz, Subsecretaria de Desarrollo Educativo; y Héctor Gabriel Acosta Mesa, especialista del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana (UV).

En su intervención, Daniel Domínguez Aguilar, quien asumió el cargo formalmente hace dos días, subrayó que la inteligencia artificial forma parte de la realidad cotidiana y del entorno académico, por lo que resulta indispensable aprender a utilizarla con sentido crítico, ético y de responsabilidad, resguardando en todo momento el pensamiento reflexivo en el aula.

«La inteligencia artificial puede ayudarnos a investigar, a diseñar estrategias didácticas y explorar nuevas formas de enseñar, pero ninguna herramienta sustituye el criterio docente ni la capacidad humana de crear y aprender», enfatizó el funcionario estatal.

Además, destacó que la actualización del magisterio veracruzano resulta prioritaria para incorporar el avance tecnológico en los planes de estudio.