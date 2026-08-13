Inteligencia artificial revoluciona la industria cosmética, pero alerta por riesgos

agosto 13, 2026

La inteligencia artificial en la industria cosmética está cambiando la forma en que se desarrollan productos, se analizan fórmulas y se ofrecen recomendaciones personalizadas para el cuidado de la piel. Sin embargo, especialistas de la UNAM advirtieron que el avance tecnológico también plantea riesgos relacionados con los sesgos, la privacidad y la regulación.

Durante el XI Simposio de Tecnología de Productos para el Cuidado Personal, organizado por la Facultad de Química, académicos y representantes del sector analizaron los beneficios y desafíos que enfrenta la industria ante la incorporación acelerada de nuevas tecnologías.

La inteligencia artificial permite acelerar distintos procesos dentro de los laboratorios cosméticos.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran la simulación de pruebas, el análisis de ingredientes, la creación de nuevas fórmulas y la evaluación de diferentes combinaciones en menor tiempo.

Además, la tecnología permite desarrollar diagnósticos personalizados de piel, mediante algoritmos que analizan características individuales para recomendar productos o tratamientos específicos.

Esta capacidad puede modificar la manera en que las empresas investigan, desarrollan y comercializan productos de belleza.

¿La inteligencia artificial puede discriminar tonos de piel?

Uno de los principales riesgos señalados por los especialistas es la presencia de sesgos en los algoritmos.

Si los sistemas utilizados para analizar la piel no cuentan con información suficientemente diversa, podrían ofrecer resultados menos precisos o incluso reproducir patrones de discriminación entre diferentes tonos de piel.

Por ello, académicos de la Facultad de Química destacaron la importancia de revisar el diseño, los datos y la aplicación de estas herramientas antes de utilizarlas de manera generalizada.

La inteligencia artificial transforma la industria cosmética con pruebas virtuales y productos personalizados, pero expertos advierten que la tecnología avanza más rápido que la supervisión

La innovación tecnológica, señalaron, debe avanzar junto con criterios científicos, éticos y de inclusión.

Datos biométricos y regulación, otros retos

El uso de herramientas digitales para analizar el rostro y la piel también abre interrogantes sobre la protección de datos biométricos.

La recopilación y procesamiento de información sensible obliga a establecer medidas claras para evitar filtraciones o usos indebidos.

Otro desafío es que la regulación podría avanzar a un ritmo distinto al de la innovación tecnológica. Por ello, especialistas plantearon la necesidad de actualizar las normas y establecer mecanismos que protejan tanto a los consumidores como a las empresas.

¿La IA podría cambiar los empleos en la cosmética?

La expansión de la inteligencia artificial también podría transformar algunos puestos de trabajo dentro de la industria.

Tareas relacionadas con la formulación, el diseño y otros procesos creativos podrían modificarse con la automatización. Sin embargo, los especialistas destacaron la necesidad de adaptar la formación profesional para que químicos, farmacéuticos, biólogos y otros expertos puedan trabajar junto con estas nuevas herramientas.

El reto, señalaron, consiste en aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en la industria cosmética sin dejar de lado la supervisión humana, la seguridad y la protección de los consumidores.