Padres de familia de la primaria “Constituyentes de 1917” piden información sobre investigaciones contra director

Padres de familia de la primaria “Constituyentes de 1917” piden información sobre investigaciones contra director

noviembre 11, 2026



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Padres de familia de la Escuela Primaria “Constituyentes de 1917” exigen a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz se dé a conocer el avance de las investigaciones en contra del director de la institución educativa, Antonio Olguín González, acusado de malos tratos contra estudiantes y sus tutores.

A través de una carta dirigida a este medio de comunicación, indicaron que están preocupados, toda vez que el día de ayer, el maestro intentó ingresar a la escuela acompañado por autoridades del Sector Educativo 10.



Sin embargo, desde abril, mes en que se presentó la queja ante la SEV, entregando pruebas y documentación sobre las situaciones denunciadas, el maestro fue puesto bajo resguardo para iniciar el proceso de investigacion.

“Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos recibido una notificación oficial sobre el resolutivo de dicho procedimiento, lo que nos mantiene en la incertidumbre y con el temor de que las situaciones que nos llevaron a denunciar vuelvan a ocurrir o haya represalias”.

La incertidumbre aumenta, cuando el día martes el director intentó ingresar a la escuela, sin que hubiera una información oficial de por medio.

“Hasta donde tenemos conocimiento el director continúa a resguardo, así como la falta de información oficial sobre el resultado del procedimiento, madres y padres de familia manifestamos nuestra inconformidad y negamos su acceso al plantel, alrededor de las 9:00 de la mañana, exigiendo una respuesta clara de las autoridades educativas”.

Recordaron que la queja iba en el sentido de trato inadecuado hacia los menores, así como con la falta de reconocimiento, comprensión y atención a las necesidades particulares de niños con condiciones específicas. También se denunciaron actitudes de exaltación hacia los padres de familia, incluso frente a nuestros hijos; presuntos actos de intimidación, gritos y amedrentamiento hacia los docentes; falta de claridad en el manejo de los recursos escolares, pésima organización del plantel.

Además, aseguran, hay inconformidades relacionadas con su desempeño en la Escuela Primaria “Justo Sierra”, donde presuntamente se habrían presentado situaciones similares en 2008.