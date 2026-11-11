Enfermedades del corazón y diabetes, las principales causas de muerte en México: Inegi

noviembre 10, 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó un total de 792 mil 187 defunciones registradas en México durante 2025; sin embargo, un dato que llamó la atención es que las afecciones cardiovasculares y problemas de salud pública se mantienen como la principal causa de mortalidad en el territorio nacional.

Aunque la cifra de muertes representó un decremento de 27 mil 485 casos en comparación con el año anterior, del total de fallecimientos, el 89.9% obedeció a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que el 10.1% restante correspondió a causas externas como accidentes, homicidios o suicidios.

Las 5 principales causales de muertes de mexicanos

De acuerdo con la información suministrada por más de 4 mil 800 fuentes informantes a nivel nacional, cinco padecimientos y eventualidades concentran la mayor parte de las pérdidas humanas en el país:

• Enfermedades del corazón: Se mantienen como la primera causa de muerte en México, con 183 mil 141 defunciones; afectando tanto a hombres como a mujeres, impulsadas por factores como la hipertensión y los malos hábitos alimenticios.

• Diabetes mellitus: Se ubica en segundo lugar con 109,839 casos (54,965 mujeres y 54,873 hombres), reflejando el impacto crónico de la obesidad y los problemas metabólicos en la población.

• Tumores malignos (cáncer): Diversos tipos de cáncer se ubican consistentemente entre los principales motivos de deceso, siendo el de mama, próstata y cervicouterino algunos de los de mayor incidencia. Registran 95 mil 362 decesos (50,097 mujeres y 45,265 hombres).

• Enfermedades del hígado: Las afecciones hepáticas, estrechamente asociadas en muchos casos al consumo excesivo de alcohol y a la esteatosis hepática, representan un problema grave de salud pública. Sumaron 39 mil 277 víctimas a nivel nacional.

• Accidentes y agresiones: Los incidentes viales y la violencia interpersonal también figuran de manera significativa dentro de las estadísticas generales de mortalidad reportadas por el organismo autónomo, con 38 mil 769 fallecimientos.

El informe resalta variaciones significativas al analizar las causas según el sexo de las víctimas. Mientras que en los hombres las agresiones (homicidios) ocupan el sexto lugar nacional con 25 mil 812 decesosy los accidentes suben a la cuarta posición con 29 mil 873 casos, en las mujeres la influenza y neumonía (16 mil 869) y las enfermedades cerebrovasculares (16 mil 172) ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente.

En el ámbito territorial, la tasa nacional se ubicó en 606 defunciones por cada 100 mil habitantes. Las entidades federativas que registraron las tasas más elevadas de mortalidad por residencia habitual fueron Chihuahua (786), Quintana Roo (722)y Sonora (690). En contraste, Campeche (391) y Guerrero (493)presentaron los valores más bajos del país.