El transporte marítimo acelera su transición energética, pero los puertos no siguen el ritmo

El transporte marítimo acelera su transición energética, pero los puertos no siguen el ritmo

noviembre 10, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.— La transformación del transporte marítimo está abriendo un nuevo desafío para los principales puertos del mundo: contar con infraestructura y suministro suficientes para atender a una flota que incorpora cada vez más tecnologías capaces de utilizar combustibles alternativos.

De acuerdo con el informe Fuel for Thought: Ports, publicado el 2 de noviembre por Lloyd’s Register, en enero de 2026 había 1,942 embarcaciones preparadas para combustibles alternativos en cartera de pedidos, equivalentes al 47% del tonelaje mundial encargado para nuevos buques. De ese total, 385 estaban diseñadas para poder utilizar metanol.

Sin embargo, el estudio identificó que apenas 25 puertos ofrecían activamente abastecimiento de metanol, frente a 222 que contaban con suministro de gas natural licuado. La comparación muestra las diferencias en el desarrollo de las redes de distribución de estos combustibles.

⇒ El crecimiento de la flota no garantiza, por sí solo, que los nuevos combustibles estén disponibles en las rutas comerciales. Para las navieras, elegir una tecnología también implica evaluar dónde podrán abastecerse, bajo qué condiciones y con qué regularidad.

Un buque de carga verde, cargado con contenedores apilados con la etiqueta EVERGREEN, se encuentra en un puerto concurrido, con altas grúas al fondo.

Flota naval impulsada por nuevas tecnologías. Fuente: Greencarrier

La investigación de Lloyd’s Register señala que los avances comerciales se concentran en regiones como el norte de Europa, el este de Asia y Singapur. También destaca la necesidad de coordinar inversiones, capacidades técnicas y demanda real para ampliar las redes de suministro.

En este contexto, la producción de metanol de bajas emisiones adquiere relevancia para las cadenas industriales y energéticas. México busca participar en ese mercado mediante proyectos como Pacífico Mexinol, que se desarrolla en Topolobampo, Sinaloa, con una inversión anunciada superior a 3,300 millones de dólares.

Según información de la Secretaría de Economía, el proyecto contempla una capacidad anual aproximada de 1.8 millones de toneladas de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, con inicio de operaciones estimado para 2030. Estas cifras corresponden a la capacidad proyectada y no a producción actual.

La oportunidad para Sinaloa se relaciona con la posibilidad de integrarse a cadenas de suministro internacionales que requieren nuevas fuentes de metanol. No obstante, la existencia de capacidad productiva proyectada no equivale automáticamente a contar con infraestructura de abastecimiento marítimo en el puerto.

⇒ El informe de Lloyd’s Register apunta a una conclusión central: la transición del transporte marítimo dependerá tanto de los buques que se construyan como de la capacidad industrial y logística para suministrar los combustibles que utilizarán.