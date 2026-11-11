Sección 22 de la CNTE toma casetas en Oaxaca; permite el paso libre

noviembre 10, 2026

Como parte de sus jornadas de movilización y exigencia sindical, docentes integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevaron a cabo la toma de distintas casetas de peaje en el estado de Oaxaca, permitiendo el paso libre a los automovilistas y transportistas que transitan por la entidad.

Las protestas afectaron puntos estratégicos de circulación en el territorio oaxaqueño, donde los docentes se apostaron en las barras de cobro para levantar las plumas. Con esta medida, los automovilistas pudieron cruzar sin realizar el pago correspondiente, mientras los manifestantes colocaban mantas y expresaban sus demandas políticas y laborales frente a las autoridades correspondientes.

⇒ Las movilizaciones se realizaron en San Pablo Huitzo, Barranca Larga–Ventanilla, El Caracol, en Tuxtepec, y Ciudad Ixtepec. Además, los docentes mantuvieron ocupada la Unidad de Formación y Actualización de Docentes. Entre sus demandas se encuentran pagos por recategorizaciones, nuevos ingresos e incidencias laborales, así como la asignación de recursos para procesos autorizados desde 2025.

Llamado a la precaución vehicular

Ante la presencia de integrantes de la Sección 22 en las autopistas y tramos carreteros del estado, corporaciones de seguridad y vialidad exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por las zonas afectadas, mantenerse atentos a los avisos oficiales de tránsito y planificar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

⇒ La protesta de este martes 10 de noviembre dio continuidad a las movilizaciones del lunes, cuando marcharon de la Fuente de las Ocho Regiones al Zócalo de Oaxaca de Juárez y ocuparon oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en distintas regiones.