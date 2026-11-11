Veracruz deslumbra en La Gran Mesa de México con su herencia culinaria y aportes afromexicanos

Veracruz deslumbra en La Gran Mesa de México con su herencia culinaria y aportes afromexicanos

noviembre 10, 2026

Con una destacada muestra de sabores, técnicas ancestrales y profundas raíces culturales, el estado de Veracruz se consolidó como protagonista en La Gran Mesa de México, la Cumbre Iberoamericana de Cocina de Territorio realizada en Cuernavaca, Morelos.

⇒ El encuentro sirvió para proyectar la identidad culinaria de las diez regiones culturales de la entidad ante expertos y amantes de la buena mesa.

Showcooking y el poder de las cocineras tradicionales

Las actividades de la delegación veracruzana incluyeron el showcooking titulado “Sabores de Veracruz”, a cargo del chef ejecutivo Hugo López (de La Luna Sul Mare), quien realizó una demostración culinaria en vivo para acercar al público a los ingredientes distintivos y las posibilidades creativas de la cocina del estado.

Asimismo, la cocinera tradicional Jackeline Núñez participó en el conversatorio “Mujeres inspiradoras a través de la cocina”, un espacio enfocado en reconocer el papel vital que desempeñan las mujeres en la salvaguarda, práctica y transmisión generacional de los saberes gastronómicos que dan sustento a sus comunidades.

Raíces afromexicanas en las cocinas de Veracruz

Uno de los ejes centrales de la participación estatal fue la ponencia “La herencia afro en las cocinas de Veracruz”, impartida por Nidia Hernández y Sagrario Cruz Carretero. Durante la charla se examinaron las aportaciones históricas y culturales de la comunidad afromexicana al patrimonio culinario veracruzano.

Mediante los saberes tradicionales de la región de Los Tuxtlas, las ponentes resaltaron la influencia africana y afrocaribeña presente en los ingredientes, métodos de preparación y hábitos alimentarios locales, subrayando la urgencia de documentar y preservar este legado para las futuras generaciones.

Con esta participación, Veracruz reafirma su posición como un referente indiscutible de la gastronomía nacional, visibilizando el trabajo de sus cocineras y cocineros tradicionales y fortaleciendo el diálogo cultural en torno a las cocinas de territorio.