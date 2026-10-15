Al 80 % de los mexicanos les enferma mentalmente su trabajo: ¿Cuáles son las causas?: INEGI

Al 80 % de los mexicanos les enferma mentalmente su trabajo: ¿Cuáles son las causas?: INEGI

octubre 14, 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025. Este riguroso estudio revela que la dificultad para cubrir los gastos del hogar reduce drásticamente la satisfacción de vida en México.

A nivel nacional, el 19 por ciento de las personas con problemas económicos severos reporta nula o poca felicidad cotidiana. La información estadística expone una profunda brecha de bienestar emocional vinculada directamente al poder adquisitivo de las familias mexicanas.

El impacto financiero sobre la satisfacción de vida en México

Entre la población que enfrenta grandes obstáculos para solventar sus gastos habituales, solo dos de cada cinco se consideran totalmente satisfechos. Las cifras oficiales indican que un 36.8 por ciento se siente moderadamente satisfecho frente a su realidad económica diaria.

En contraste, quienes cubren sus gastos con facilidad alcanzan altos niveles de plenitud personal sostenida. Siete de cada diez mexicanos sin presiones financieras reportan una total satisfacción de vida en México. A pesar de estas diferencias, el promedio nacional de bienestar subió a 8.62 puntos, superando los 8.45 registrados durante el año 2021.

El reporte del Inegi también visibiliza la desigualdad emocional en grupos demográficos históricamente marginados a nivel nacional. Las personas que hablan alguna lengua indígena registraron un promedio de bienestar de 8.33 puntos en la escala oficial.

Asimismo, los ciudadanos con alguna discapacidad promediaron 7.99 puntos, quedando por debajo de la media nacional general. Geográficamente, el estado de Coahuila lidera el índice con 8.85 puntos, mientras que Oaxaca presenta el nivel más bajo con 8.32. Estos datos reflejan la urgente necesidad de implementar políticas públicas eficaces para fomentar el desarrollo social del país.

La percepción del estado de salud físico y mental influye contundentemente en la satisfacción de vida en México a nivel general. Quienes consideran tener pésima salud evalúan su bienestar en 7.08, frente al 8.93 de las personas que afirman estar sanas.

Además, el 26.8 por ciento de los individuos con indicios de depresión manifiesta escasa o nula plenitud en sus vidas diarias. La frecuencia de la soledad también impacta negativamente, hundiendo los indicadores emocionales a niveles críticos de 2.83 puntos. Expertos advierten que la suma de precariedad económica y depresión proyecta un escenario muy complejo para la salud pública nacional futura.