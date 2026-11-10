Piden suspender TikTok en España por videos de abuso sexual infantil

noviembre 10, 2026

El gobierno de España busca la suspensión cautelar de TikTok en el país, luego de que una investigación periodística revelara la presencia de miles de videos de abuso sexual infantil y comunidades dedicadas a intercambiar este tipo de material dentro de la plataforma.

La petición fue presentada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), después de que representantes del gobierno se reunieran con responsables de la red social para conocer las medidas que implementaría frente a las denuncias.

La investigación, realizada por la organización Maldita.es, identificó mil 183 videos de abuso sexual infantil, que acumulaban más de 48 millones de visualizaciones. También encontró más de 26 mil perfiles de potenciales agresores que intercambiaban o comercializaban este tipo de contenido.

La investigación revela fallas en los mecanismos de protección de TikTok

El trabajo periodístico de Maldita.es documentó durante 35 días la circulación de material ilegal y la actividad de usuarios que buscaban compartir o comercializar contenido de explotación sexual infantil. Entre los hallazgos también se identificaron más de 780 cuentas utilizadas para captar posibles compradores y 91 transmisiones en directo de menores en 17 países, en las que algunos espectadores solicitaban acciones de carácter sexual a cambio de dinero.

Uno de los aspectos más preocupantes fue la respuesta de TikTok a las denuncias. La organización presentó una muestra de 50 videos con contenido explícito de abuso sexual infantil y reportó que la plataforma únicamente eliminó cinco, mientras que otros 13 fueron bloqueados para los usuarios de España.

Estos resultados llevaron al Ministerio de Juventud e Infancia a solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado y posteriormente a pedir a la AEPD que suspendiera temporalmente los servicios de la red social en el país.

Tras reunirse con representantes de TikTok, Sira Rego señaló que la compañía se comprometió a estudiar y evaluar la situación, pero no presentó soluciones técnicas concretas, propuestas de auditoría ni compromisos específicos para reforzar sus mecanismos de protección.

La ministra también explicó que la suspensión tendría un carácter cautelar y excepcional, debido a la gravedad de los hechos documentados y a la necesidad de proteger a niños y adolescentes.

Por ahora, la solicitud no representa un cierre definitivo de TikTok en España. La decisión corresponde a las autoridades competentes, mientras la plataforma enfrenta cuestionamientos por la circulación de contenido ilegal y la eficacia de sus herramientas para detectar y retirar este tipo de publicaciones.