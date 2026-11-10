Presupuesto 2027: TEV prevé cancelar contrataciones y renovación de vehículos

noviembre 10, 2026

El Tribunal Electoral de Veracruz solicitó 110 millones de pesos, pero SEFIPLAN plantea mantener el mismo monto que ejercen actualmente

Redacción/Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) prevé ajustar sus proyectos para 2027, luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) propuso mantenerle el mismo presupuesto que ejerce este año, pese a que 2027 será un año electoral y aumentará la carga de trabajo por la renovación de las 50 diputaciones locales.

Ante la falta de un incremento presupuestal, el organismo tendrá que revisar sus planes y descartar, por ahora, la contratación de personal eventual y la renovación de una parte de su parque vehicular, dos de los proyectos que había contemplado para el próximo ejercicio.

El magistrado presidente del TEV, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, explicó que el proyecto enviado por el Gobierno estatal al Congreso contempla 93 millones 597 mil 26 pesos para el Tribunal, la misma cantidad autorizada para 2026.

El organismo había solicitado 110 millones de pesos, por lo que la propuesta de SEFIPLAN representa una diferencia de más de 17 millones de pesos respecto a sus requerimientos.

“De entrada, tenemos que hacer una revisión y habrá que ajustar algunos de los proyectos que teníamos ahí planteados para el próximo ejercicio”, explicó el magistrado al ser cuestionado sobre las medidas que tendría que adoptar el Tribunal para operar con los recursos propuestos.

Entre los ajustes que mencionó está la contratación de personal eventual, que permitiría atender de mejor manera el incremento de asuntos durante el proceso electoral. También tendría que descartarse la renovación de una parte de los vehículos del organismo.

TEV no descarta solicitar una ampliación presupuestal

Salazar Ceballos señaló que el Tribunal presentó ante las autoridades estatales una solicitud de presupuesto de 110 millones de pesos, debidamente justificada; sin embargo, reconoció que las necesidades presupuestales no corresponden únicamente a ese organismo.

“Nosotros hicimos el planteamiento de esa oportunidad debidamente justificado, sin embargo, comprendemos que las necesidades, no solo es el Tribunal, son diversos organismos autónomos, son la Secretaría, sobre todo en Salud y en Seguridad que se requieren recursos”, expuso.

Dijo que primero revisarán las necesidades de operación y el comportamiento de la carga de trabajo, para determinar si es necesario realizar una solicitud de ampliación presupuestal para el 2027.

El magistrado explicó que los dos últimos meses de 2026 servirán como referencia para valorar si el presupuesto propuesto será suficiente para atender las actividades del próximo año.

Quejas electorales podrían aumentar por uso de inteligencia artificial

La preocupación del TEV por los recursos para 2027 está relacionada con el incremento de asuntos que se prevé durante el proceso electoral local, que inició formalmente el viernes 6 de noviembre y en el que se renovarán las 50 diputaciones del Congreso de Veracruz.

El magistrado presidente señaló que, durante 2026, pese a no ser un año electoral, el Tribunal ha recibido cerca de 450 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (JDC). Para el próximo año, estimó que este tipo de asuntos podría aumentar entre 30 y 40 por ciento.

Además, el organismo está a la espera de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz remita los expedientes relacionados con las quejas por actos anticipados de campaña que ha recibido.

Sin embargo, el mayor incremento podría presentarse en los procedimientos sancionadores electorales, particularmente por denuncias relacionadas con el uso de inteligencia artificial en actividades vinculadas con la contienda.