Reporta Fiscalía 44 detenidos tras 56 cateos en Veracruz

noviembre 10, 2026

Redacción/Xalapa. La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que durante la última semana se realizaron 56 cateos en 40 municipios, con 44 personas detenidas, 184 vinculaciones a proceso y 114 sentencias condenatorias.

En entrevista para En Contacto, destacó avances en casos de feminicidio en Xalapa y Coatzacoalcos, así como detenciones relacionadas con homicidios y desapariciones en el sur del estado.

Además, invitó a la ciudadanía a utilizar la plataforma Tu Fiscalía en Línea para realizar denuncias y solicitar constancias de hechos sin acudir a las oficinas.