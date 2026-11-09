Raúl Bolaños-Cacho llama a debate de altura en discusión del Presupuesto 2027

noviembre 8, 2026

Se hará la asignación del gasto público equivalente a 10.6 billones de pesos

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados pidió dejar de lado la competencia electoral, evitar insultos y descalificaciones y privilegiar el diálogo durante el análisis de un gasto público de 10.6 billones de pesos.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, llamó a las distintas fuerzas políticas a mantener un debate serio, profesional y respetuoso durante la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, cuyo análisis en el pleno comenzará este lunes 9 de noviembre a las 15:00 horas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador informó que acudió este domingo al Palacio Legislativo de San Lázaro para trabajar con su equipo y preparar los trabajos legislativos ante una de las discusiones más relevantes del año.

Explicó que el proyecto contempla un gasto público de 10 billones 636 mil millones de pesos, recursos que deberán distribuirse entre sectores prioritarios como educación, salud y seguridad, entre otros.

Bolaños-Cacho señaló que previamente ha mantenido comunicación con las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el propósito de construir los acuerdos necesarios para que la discusión se desarrolle con responsabilidad y profesionalismo.

Subrayó que la aprobación del Presupuesto de Egresos es una facultad constitucional exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que consideró indispensable asumir esta responsabilidad con la seriedad que requiere la distribución de los recursos públicos.

En ese sentido, sostuvo que las soluciones a los problemas de la ciudadanía no se encuentran mediante insultos o descalificaciones, sino a través de argumentos, diálogo y debates de altura.

Como presidente de la Mesa Directiva, aseguró que mantendrá abiertos los canales de comunicación con todas las fuerzas políticas y buscará que prevalezca el respeto durante las deliberaciones parlamentarias.

Asimismo, hizo un llamado a los legisladores para dejar de lado, al menos durante esta semana, la competencia electoral y concentrarse en el análisis del paquete presupuestal.

“Dejemos afuera de la Cámara de Diputados, por lo menos por esta semana, la competencia electoral y vamos con mucha seriedad y con profesionalismo a debatir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, expresó.

Finalmente, reiteró su compromiso de contribuir a que la discusión del gasto federal para 2027 esté a la altura de las expectativas de las y los mexicanos.