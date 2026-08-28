TEV plantea sanciones más severas por vulnerar derechos de menores y violencia política de género

agosto 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Las sanciones a candidaturas y partidos políticos por vulnerar el interés superior de la niñez son recurrentes, reconoció el presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Gilberto de Jesús Constituyentes Salazar, quien consideró necesario revisar las medidas existentes para evitar que este tipo de conductas se repitan durante los procesos electorales.

El magistrado señaló que no solo se trata de las infracciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes, que aparecen en la promoción de los candidatos o aspirantes, sino también de la violencia política contra las mujeres en razón de género, un tema que, dijo, debe ser atendido de manera conjunta por tribunales, autoridades electorales, partidos políticos y sociedad civil.

“Es muy común, y sí les puedo decir que a las candidaturas y a los partidos políticos es muy recurrente que se les sancione por vulnerar el interés superior de la niñez”, afirmó.

Ante la posibilidad de establecer sanciones más severas, señaló que anteriormente hubo un avance jurisprudencial que permitía inhabilitar candidaturas, aunque posteriormente se presentó una regresión en este tema.

“Había un avance ya jurisprudencial, que se inhabilitaba las candidaturas, hubo una regresión. Pero, bueno, sin duda tenemos que reflexionar sobre ese tema, porque no puede quedarse en el plano declarativo, tiene que haber consecuencias para que se inhiba ese tipo de conductas”, sostuvo.

Constituyentes Salazar señaló que estos temas son revisados de manera interinstitucional y que también existe participación de organizaciones de la sociedad civil que impulsan acciones para prevenir y atender estas conductas.

“Nosotros lo hacemos cada vez que sesionamos y de manera interinstitucional trabajamos mucho en eso. Pero sí, y también tendría que haber, lo hay, porque la verdad es que hay mucho activismo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que empujan mucho el tema”, señaló.

Agregó que estas organizaciones tienen un papel importante para impulsar a los partidos políticos, autoridades electorales y tribunales a fortalecer las medidas en la materia.