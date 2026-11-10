SUTSEM toma escuelas para exigir cumplimiento a demandas laborales

noviembre 10, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- trabajadores adheridos al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (Sutsem) tomaron las instituciones educativas este martes para protestar por violaciones a derechos laborales de los docentes en la Secretaría de Educación de Veracruz.

Se encuentran tomadas desde temprana horas escuelas de nivel primaria, secundaria, bachillerato, donde se suspendieron las clases.

El sindicato a cargo de Ricardo Diz Herlindo, exige a las autoridades educativas atender de manera inmediata los pendientes laborales, garantizar transparencia en los procedimientos y evitar disposiciones que vulneren las conquistas sindicales del magisterio.

Denuncian un retraso en el pago de interinatos y suplencias, así como en horas de adiestramiento, además es urgente resolver los movimientos de personal, entregar las órdenes de presentación solicitadas y transparentar la asignación de plazas.

Otro de los problemas está en las cadenas de cambios de adscripción, recategorizaciones y asignación de presupuesto, por lo que pidió establecer mesas de trabajo que permitan alcanzar soluciones y no se conviertan únicamente en reuniones sin resultados.

Asimismo, reclaman el pago pendiente de seguros institucionales, del Sistema de Ahorro para el Retiro y transparencia en el manejo del Seguro del Magisterio

Hasta el momento las autoridades de la Sev no han hecho pronunciamiento alguno.