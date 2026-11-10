Imputan a feminicida de Danna Itzel, informó la Fiscalía 

noviembre 10, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver- Kevin Alberto «N» fue imputado por el delito de feminicidio de Danna Itzel, ocurrido el pasado 7 de noviembre en la colonia Rafael Lucio, será el próximo 14 de noviembre cuando se lleve a cabo la audiencia de continuación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que policías ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en contra del presunto responsable de este delito.

«Como resultado de labores de investigación y trabajo de campo, la Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía Ministerial, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Kevin Alberto “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de quien fuera su expareja, identificada con las iniciales D.I.M.D», explicó en un comunicado de prensa.

En ese sentido, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas formuló imputación en su contra por el delito señalado.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre, en la colonia Rafael Lucio de la ciudad de Xalapa, donde presuntamente agredió a la víctima con un arma blanca, privandola de la vida.

El juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció el 14 de noviembre como fecha para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 922/2026.

Danna Itzel era una joven de 23 años, estudiante de diseño, modelo y actriz, el lunes por la noche compañeros de profesión y amigos realizaron una protesta en la Plaza Lerdo para exigir que estos hechos no queden impunes.