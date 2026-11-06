Trabajadores del Poder Judicial toman instalaciones de todo el país, se oponen a examen de desempeño

noviembre 6, 2026

Empleados colocaron candados y suspendieron actividades en las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma; advierten que las nuevas reglas ponen en riesgo su estabilidad laboral.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tomaron este viernes las instalaciones de distintos edificios judiciales en la Ciudad de México y de todo el país, como parte de una protesta contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño que implementará el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Desde el primer minuto de este viernes, empleados cerraron los accesos del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde colocaron candados en las puertas principales e instalaron un plantón para impedir el desarrollo de actividades jurisdiccionales. La movilización también alcanzó las sedes de Ajusco, Las Flores y el Edificio Prisma.

Los inconformes rechazaron el acuerdo publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el OAJ estableció los criterios y procedimientos para evaluar al personal de carrera judicial. Consideran que las nuevas disposiciones generan incertidumbre sobre la permanencia en sus puestos, particularmente para quienes cuentan con años de antigüedad y experiencia dentro de la institución.

Uno de los principales cuestionamientos es que el examen de conocimientos representará 40 por ciento de la calificación, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de otros factores relacionados con el desempeño, la productividad y las valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.

Los trabajadores advierten que este mecanismo podría propiciar evaluaciones subjetivas y convertirse en una herramienta de presión laboral, debido a que los titulares de juzgados y tribunales tendrán un peso importante en la calificación de sus colaboradores. También cuestionan que deban someterse nuevamente a pruebas después de haber acreditado procesos de selección y promoción para obtener sus plazas.

La protesta fue convocada por trabajadores de distintas entidades del país y contempla la suspensión de actividades en más de 16 estados. En la capital del país, los manifestantes anunciaron que mantendrán guardias en los accesos y permitirán únicamente el ingreso de personal de seguridad, servicios indispensables y usuarios de la guardería ubicada en el complejo de San Lázaro.

Por su parte, la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, sostuvo que el movimiento busca que el OAJ deje sin efectos el acuerdo y establezca un mecanismo de evaluación que privilegie la capacitación y el mejoramiento del servicio público, sin poner en riesgo los derechos laborales de los empleados.

En respuesta a las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial informó este viernes que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no implicará aprobación o reprobación ni tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia laboral o las plazas del personal.

El organismo explicó que el propósito de esta primera etapa será identificar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar programas de capacitación y fortalecer el desempeño de quienes integran la carrera judicial. Asimismo, reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y expresó su disposición a mantener el diálogo para atender sus inquietudes.

De acuerdo con el calendario establecido, los exámenes para secretarios se realizarán el 4 de diciembre; para actuarios, el día 8, y para oficiales judiciales, el 14 y 15 del mismo mes.