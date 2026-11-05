Prevén pocos cambios en la relación entre México y Estados Unidos

noviembre 5, 2026

El politólogo Jorge Miguel Ramírez Pérez, en entrevista para En Contacto, analizó las posibles repercusiones de los resultados electorales en Estados Unidos y los cambios que podrían presentarse en la relación con México.

Señaló que, pese al avance del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense, no se esperan cambios importantes en temas como la política arancelaria, el combate al narcotráfico y la seguridad, aunque consideró que podría haber modificaciones en las políticas migratorias que afectan a las familias mexicanas.